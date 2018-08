KRAJNJE BIZARAN SLUČAJ IZ BJELOVARA: Policija došla po mladića jer je psovao u vlastitoj kadi, ali kad su čuli što radi susjedima…

Osobito je bila potresena starija gospođa koja kaže da teror traje već godinama, i da im je lijepo šmrklje po vratima

U krajnje bizarnom slučaju, mladi magistar sociologije kažnjen je zbog remećenja javnog reda i mira, iako je psovao u vlastitoj kadi. Priznaje da je bio malo ljut zbog brojnih odbijenica za posao

“Kupao sam se u kadi, mama je bila u kuhinji i pričali smo o odbijenicama koje sam dobio za posao. Čuo sam na katu iznad sebe susjeda Dražena da nešto viče i psuje, mislio sam da psuje mene pa sam mu viknuo iz kade: ‘Dražene, jebem ti mater’. Pritom sam dvaput udario rukom u plinsku cijev. Poslije sam čuo da je Dražen galamio na stubištu, a nakon toga je došao policijac te pozvao mene i oca u policijsku postaju. Ma, ti isti ljudi mene stalno prijavljuju” priznao je Ivan na Prekršajnom sudu u Bjelovaru.

‘Psovao je majku ustašku i grob ustaški’

No susjedi tvrde kako je nezaposleni sociolog bio znatno bijesniji. Spomenuti Dražen tvrdi kako mu se činilo kao da netko udara po sva tri zida boravka, hodniku pa i spavaćoj sobi. ” Nakon toga, čuo sam Ivana da viče: ‘Dražene, jebem ti majku ustašku i grob ustaški’. Viknuo sam mu da prestane, ali on je nastavio lupati po cijevima za plin pa sam morao pozvati policiju. To nije prvi put, i drugi susjedi s njim imaju problema” rekao je Dražen, prenosi Podravski.hr

Druga susjeda isto tvrdi da Ivan terorizira stubište, a osobito ju uznemiravju njegovi šmrklji. “Čula se i vika, ali nisam razumjela šta viče. Ivan nam je znao pljunuti na vrata i bacati šmrklje, a mi smo stari i bolesni i to nas jako uznemirava” požalia se susjeda Nada.

Ipak javni prostor

Sud je na koncu povjerovao susjedima te kaznio Ivana sa 750 kuna. U presudi navode kako, iako je vikao i lupao u svom stanu, sve su čuli i drugi stanari pa je “posljedica njegovog ponašanja nastupila je i izvan njegovog stana i bila dostupna javnosti njegovim susjedima u stanu, kao i drugim osoba koje bi se eventualno zatekle na stubištu zgrade”.