KOPRIVNIČKI POLICAJAC OPLJAČKAO UMIROVLJENIKA? ‘Došao je u kuću i tražio da prebroji novac, a poslije je bunt bio puno tanji’

Prijavio je prevarante koji su mu htjeli ukrasti novac klasičnom prevarom preko telefona, a onda ga je navodno opljačkao policajac koji mu je došao pomoći.

Miju Gerića 8. ožujka nazvala je nepoznata žena, predstavila se kao djelatnica Podravske banke i rekla da mora provjeriti novčanice koje ima kod kuće te kako će banka nekoga poslati po novac.

Odmah je prepoznao da je riječ o prevari “Rekao sam da me nazove sljedeći tjedan. Zvao sam policiju da prijavim taj poziv i dogovorili smo se da ćemo se u ponedjeljak naći u gradu kako bi skupa otišli kod telefonskog operatera da dobijem ispis poziva prema kojem bi se vidjelo otkud me je ta žena zvala” priča 74-godišnjak.

No nije se našao s policijom nego je tek u utorak kod njega došao policajac, u civilnom automobili i civilnoj odjeći. Ipak, nije previše sumnjao jer je poznao njegovu obitelj i njega. Kako piše Podravski.hr, riječ je o 38-godišnjem inspektoru kriminalističke policije i aktivnom sportašu.



“Pokazao je značku i rekao da zajedno idemo kod teleoperatera. Prije nego smo krenuli, rekao mi je da bi on htio izbrojati novac” kaže Mijo. Točno je znao da je u jednom buntu, koji je ostao od prodaje zemlje bilo 50.000 kn u apoenima od 500 kn. ” Ostatak su bili euri i još kuna” otkrio nam je Mijo. Donio je novac u kuhinju i otišao se obuti. To je potrajalo, a kada se vratio vidio je da nedostaje novca jer je papir kojim je bio omotan bio labav.

“Strašno sam se uplašio, no nisam se usudio ništa reći. Mene oprči i malo jači vjetar, a on je mlad i jak i nisam htio sukob s njime” priznaje Mijo. Kaže kako se policajac nudio i pomoći pospremiti novac no nije htio toi dopustiti je3r bi onda izmešao bunt od prodaje kuće s ostalim. “Šutio sam i otišao s njim kod teleoperatera, tamo smo dobili ispis poziva” kaže te dodaje da su se nakon toga odvezli u trgovinu pa natrag doma. “Opet je inzistirao da se novac prebroji, no nisam mu to dozvolio i on je otišao” rekao je Mijo. Tada je konačno prebrojio novac i vidio da mu nedostaje najmanje 6500 kuna i 500 eura. “Iz onog bunta po 500 kuna falilo je 13 novčanica i falila je jedna novčanica od 500 eura. To sam siguran, to mogu dokazati, no koliko je još novaca uzeo s druge hrpe ne mogu reći jer ne znam koliko je tamo točno bilo” tvrdi Mijo.

Ekspresno suspendiran

Nazvao je policiju i prijavio krađu, “Došli su po mene iz policije, dao sam izjavu i to je bilo . Sretan sam da je samo toliko novaca ukrao, da nije više, a da sam mu nešto tad prigovorio možda bi me ozlijedio. Hvala bogu da sam živ i zdrav, a nadam se i da će mi novac vratiti. I kako sad vjerovati predstavnicima države kad te besramno pokradu u vlastitom domu” zaključio je Gerić. Policijska uprava u Koprivnici danas je priopćila kako je policajac hitno suspendiran i udaljen iz službe, a kako doznaje Podravski.hr pušten na slobodu nakon što je ispitan.