KONTROVERZNI SVEĆENIK PROGLAŠEN KRIVIM ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE: Govorio da je policajac pa zaustavljao župljane i prijetio im

Don Tomislav Vlahović, kontroverzni svećenik iz Sali na Dugom otoku, u četvrtak je proglašen krivim na zadarskom Općinskom sudu zbog lažnog predstavljanja i zlouporabe ovlasti. Sve se zbilo prije tri godine kada je don Vlahović kao policijski kapelan i župnik u Perušiću kod Benkovca zaustavio auto s četvoricom lokalnih mladića i lažno se predstavio kao policajac PU šibensko-kninske.

Kako piše Zadarski.hr, svećenik se vozio iza mladića, blicao im pa ih zatim pretekao i zaustavio policijskom palicom te drskim tonom tražio da mu pokažu dokumente. K tome, tražio je i da se ponašaju u skladu s njegovim naredbama. Lokalni mladići svećenika su prijavili policiji, a tek nakon što je priča završila u medijima pokrenut je postupak.

Premda je don Vlahović proglašen krivim jer kao kapelan nema ovlasti zaustavljati i legitimirati župljane, oslobođen je kaznene sankcije jer njegovo djelo nema posljedice ni žrtve.

‘Svećenik posebno treba paziti da je njegovo ponašanje besprijekorno’

“U ovom slučaju, moralna osuda je puno veća od one koju propisuje zakon. Tomislav Vlahović nije obična osoba nego svećnik kojega sluša veliki broj ljudi i kao takav bi posebno trebao voditi računa da njegovo ponašanje bude beprijekorno. Tužiteljstvo je za ovo djelo tražilo iznimno visoku kaznu od šest mjeseci zatvora, na dvije godine uvjetno.

Takva je kazna dosad izricana za počinitelje puno težih kaznenih djela, poput nasilja u obitelji, a ovo kazneno djelo nema oštećenike, odnosno žrtve, a posljedice su moralne naravi”, u obrazloženju je navela sutkinja.

Zadarski.hr prenosi da je odvjetnik svećenika najavio žalbu jer nisu zadovoljni presudom.

Svećenik tvrdi da nije kriv: ‘Nisam prijetio’

Tomislav Vlahović u četvrtak nije želio iznositi svoju obranu u sudnici nego je ostao pri stavu da nije kriv te se branio šutnjom. No, zato se slušao tonski zapis njegove ranije obrane iz 2018. Tada je tvrdio da su optužbe protiv njega “sulude i neistinite”.

“Ja sam tu bio u neznanju jer su stvari nedorečene. Kad me MUP kao svećenika imenovao policijskim kapelanom, dobio sam službenu odoru i oznake, što je u kontradikciji s time da nemam ovlaštenja. A kad vidiš da je nešto nepravedno, trebaš postupiti, tako su mene učili. Bilo je to čisto ljudski, rekao sam im ‘Dečki nemojte, znam da ste mladi, zašto zvati patrolu da piše kaznu zbog prebrze vožnje?!’. Nije tu bilo nikakve prijetnje. Postupao sam samo po svojoj savjesti i bez ikakve nakane da nešto loše napravim”, rekao je svećenik. Upitan je li koristio policijsku palicu za zaustavljanje župljana, ponovio je kako “nije znao da je to neovlašteno, pogotovo jer ti oni sami kažu da trebaš tako postupati”.

“On je temeljem rješenja primio u rad policijsku palicu i odoru. Nema dokaza da je u trenutku počinjenja djela bio svjestan toga da ne smije zaustavljati automobile. Zato nije postupao s namjerom, pa se ovdje radi o zabludi”, rekao je svećenikov odvjetnik u završnim riječima dok je tražio oslobađajuću presudu suda.