Kontroverzni načelnik Općine Čeminac ušetao je na benzinsku postaju u Osijeku bez maske, što je zasmetalo jednom građaninu koji ga je opomenuo, a sve je preraslo u verbalni okršaj koji je okončala policija prekršajnim nalozima

Načelnik Općine Čeminac, ujedno i šef tamošnje Civilne zaštite Zlatko Pinjuh, dobio je obvezni prekršajni nalog, zbog incidenta koji se u ponedjeljak dogodio na jednoj benzinskoj postaji u Osijeku. USKOK-ov osumnjičenik zbog korupcije dovezao se automobilom s oznakama Civilne zaštite te potom bez maske ušao u prodavaonicu, pričajući glasno na mobitel i smijući se, što je zasmetalo 34-godišnjem M.C.

“Ispred mene je očešao čovjeka s malim djetetom, ušao u benzinsku bez maske, uzeo kavu i čitavo vrijeme pričao glasno na mobitel i smijao se. Pitao sam ga kako on kao predstavnik Civilne zaštite može ući bez maske, na što mi je odgovorio: ‘Boli te k***c, to je moja stvar’. Ja sam mu rekao da je to stvar svih nas, a pogotovo jer je načelnik općine i predstavlja Civilnu zaštitu. Na to je on odgovorio: ‘Je li ti znaš ko sam ja? Ja sam Pinjuh, ja mogu šta hoću’. Na to sam ga opsovao, priznajem, koristio sam neprimjereni rječnik. Htio je ući u auto i otići, ali sam mu stao ispred auta i pitao – gdje sada bježiš? On je tada rekao da se neće sukobljavati s klošarima i zvao policiju. Nazvao je i rekao: ‘Ja sam doktor Pinjuh, ovdje me maltretiraju neki na parkingu’. Ubrzo je došla policija i mi smo je svi čekali. Policija je bila korektna i čak su htjeli da se sve izgladi, ali Pinjuh je inzistirao da se mene prekršajno goni, i eto, policija je napravila zapisnik. Ma nije mi žao jer ako se svi držimo nekih pravila, bio bi red da se službenici Civilne zaštite prvi drže tih pravila”, ispričao je M.C. novinarima Jutarnjeg.

ŠEFA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE IZ SLAVONIJE PRIVELI ZBOG OBITELJSKOG NASILJA: Kod kuće zatekao svećenika i svoju suprugu…

Optužni prijedlog i obvezni prekršajni nalog

O samom se incidentu oglasila i policija kratkim priopćenjem u kojem su otkrili kako su obojica zaradila “packe”. “Došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kojemu su sudjelovala dvojica hrvatskih državljanina, starosti 34 i 59 godina. Na mjestu događaja policija je utvrdila da je 34-godišnjak počinio prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te će protiv njega podnijeti optužni prijedlog, dok je 59-godišak počinio prekršaj iz članka 47. stavka 2. točke 9. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti pa će protiv njega biti podnijet obavezni prekršajni nalog”, odgovorili su iz PU osječke-baranjske.

‘Dogodi se, Bože moj, svakome’

Načelnik Pinjuh je, pak, priznao krivicu jer nije nosio masku, ali smatra da je na benzinskoj postaji bio napadnut. “Pričao sam na mobitel, ušao sam kupiti kavu, a shvatio sam da sam bez maske, to je moj nenamjerni propust, i žao mi je zbog toga. Dogodi se, Bože moj, svakome. Kada sam se vratio do auta, tamo me čekao taj čovjek kojega ne poznajem. Počeo je vikati i vrijeđati, a svoju je kavu prosuo po mome automobilu. Vidio sam da neće odustati, nastavio je galamiti, a došli su još i njegova dvojica prijatelja. I oni su me počeli vrijeđati, govorili su mi što ja tu ‘glumim frajera, uhljebčino jedna’ i slično”, opisao je svoju verziju događaja Pinjuh.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.