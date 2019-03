KOMŠIĆEV OTAC: ‘Nisam bio sretan kad je rekao da bi ženio Kristinu, bila je u vezi i s drugima… David je tražio da joj napravim veliki spomenik’

Nakon majke Davida Komšića suđenje je danas nastavljeno svjedočenjem njegova oca Ive.

Tijekom drugoga dana suđenja Davidu Komšiću, koji je 22. veljače prošle godine ubio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan, danas je svjedočio i njegov otac Ivo. On je potvrdio da su njegov sin i Kristina bili stalno zajedno. Ona je, prema njegovim riječima, bila više kod njih nego kod svoje majke. “Sjedili su zajedno u školi”, prisjetio se. Nakon što je David odustao od srednje škole, a Kristina se počela družiti s novom prijateljicom Anom Marijom koja je bila sklona krađama, počeli su, kaže, problemi.

“David je imao malo psihičkih problema koje ranije nismo spominjali. Kristinu je volio”, svjedočio je otac.

Tražila novac zbog trudnoće?

“Kristina je bila u vezi i s drugim dečkima, tražila je od nas novac zbog navodne trudnoće, pa nisam bio sretan kad je David rekao da bi je ženio”, nastavio je dodajući kako Kristinina majka nije bila zadovoljna s njim i zvala ga je ‘cigo’.

Ipak, Kristina i David bili su po cijele dane zajedno, on je znao prespavati kod nje kad bi joj majka radila treću smjenu. “Kad su počeli izlaziti svaki sa svojim društvom Kristina me znala zvati i prijavljivati da puši travu. Zvala mu je i policiju. Trebala je samo jedna patrola da dolazi na njezine pozive”, rekao je otac.

Problemi su počeli kad je ona počela izlaziti s malim Sliškom i jednim arhitektom, smatra Ivo Komšić.

Otac je potvrdio da je David Kristini jednom uzeo mobitel, ali ga je on prisilio da joj ga vrati.

Večer ubojstva

“Namjeravao sam to mirno riješiti, ali je Kristina počela vikati Davidu da je majmun i nabrajati s kim ga je sve varala”, rekao je Komšićev otac. Potvrdio je da je Kristina Davida prijavljivala za prijetnje, dok on nju nije iako mu je svakakve poruke slala. “Mi nismo takvi ljudi. David se više na mene ljutio kad bih se uplitao, nego na nju. Valjda ju je toliko volio. Govorio sam mu da nađe drugu curu, ali nije me slušao”, ispričao je.

Te večeri zvala ga je kći jer je Davidu bilo loše. Plakao je i povraćao i govorio da je Kristinu ubo u vrat.

“Jedva sam se sjetio koji je broj Hitne. Samo je plakao u autu i ponavljao Kristina, Kristina”, svjedočio je otac dok je David Komšić ponovno briznuo u suze.

“David mi nije rekao čime je ubo Kristinu, a Hitnoj pomoći trebalo je 45 minuta” , rekao je Ivo Komšić iako je tijekom istrage svjedočio da mu je sin rekao da je djevojku ubo nožem.

David sa sobom nosio skakavac

Potvrdio je da je jedan od sinova čovjeka kojeg je David usmrtio u nesreći na Vukovarskoj ulici prijetio da to sve neće tako proći, zbog čega je David sa sobom nosio skakavac. No to nije bio nož kojim je ubio Kristinu.

Davidu je bilo teško kad je doznao da se Kristina viđala s drugim muškarcima. Ali ona je bila u vezi s Davidom, tvrdi njegov otac potvrdivši da je sin zbog toga ljutit dolazio iz izlazaka.

“Kristina se samo viđala s tim arhitektom, ali bila je u vezi s mojim sinom. Znam to jer sam se o budućoj snahi raspitivao, a to su rekli i sam arhitekt i Kristinina mama”, rekao je Ivo Komšić, odgovarajući na pitanja odvjetnika Krešimira Škarice, koji zastupa Kristininu obitelj.

‘Da, David je imao psihičkih problema’

Nakon Davidove majke, i njegov otac je izjavio da je Davida vodio liječnicima u BiH zbog njegovih psihičkih problema. Radilo se o dvostrukim slikama i nekim priviđanjima, a problemi su se pojavili nakon operacija zbog ozljede oka na nogometu.

“Žalio mi se da mu nije dobro. Što ja znam što mu je bilo”, rekao je Ivo Komšić dodajući kako ga je bilo sram zbog djetetovih teškoća. Otac, međutim, nije znao reći kakva je bila Davidova dijagnoza.

Jednako kao i Davidova majka i otac je pokušao objasniti da tijekom istrage nije spominjao sinove psihičke probleme zbog srama.

“Bivša odvjetnica rekla nam je da se nemamo čega sramiti, pa smo to spomenuli”, rekao je Ivo Komšić kojeg, međutim, nije bilo sram ranije svjedočiti da mu je sin pušio travu, jer je to uobičajeno na Ferenščici, kvartu u kojem žive.

Prisjetio se i kako je prije nekoliko dana sjeo s Kristininom mamom, nakon susreta u pošti, kako bi joj se pokušao ispričati još jednom. Ona mu je rekla da će sve dati u novine. Za nekoliko dana joj je dao i potvrdu o plaćenih 34 tisuće eura odštete. Svjedočio je i kako je zajedno s njegovom suprugom Vesna Krupljan išla na Kristinin grob.

“Naknadno smo se čuli jer je David tražio da Kristini napravimo veliki spomenik, na što sam pristao i predložio to i njezinoj obitelji”, rekao je i dodao kako mu je žao zbog toga što se dogodilo i Kristine i njezine obitelji, ali i njegove vlastite obitelji jer će mu dijete provesti mnogo vremena u zatvoru.