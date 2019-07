NEVIĐENI VANDALIZAM U ZAGREBU: Ušli u Botanički vrt s ljestavama i kantama i pokrali rijetke kaktuse

Nepoznati barbari tijekom noći su opljačkali Botanički vrt

Nepoznati počinitelji tijekom noći opljačkali su Botanički vrt Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ono što je bilo preveliko za odnijeti, vandali su jednostavno otpilili, objavili su iz Botaničkog, uz fotografiju prepiljenog kaktusa.

Dr. sc. Vanja Stamenković, zamjenik voditeljice Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu, istaknuo je kako im se često znaju događati manje devastacije, kada vandali odrežu pokoju granu, no ovaj put su lopovi bili mnogo pripremljeniji. S ljestvama i kantama ušli su sa strane Mihanovićeve i u kaktusariju oštetili više biljaka.

“Uništili su osam kaktusa trgajući ih valjda za pelcere, jednom starom kaktusu odrezali su grane, a na južnoj strani je kod ograde razbacan alat i uništena je i jedna kućica za ptice. Tamo gdje su odrezali grane, to smo sanirali i nadamo se da će bilje preživjeti, no jedan kaktus je odrezan do dna”, rekao je dr. sc. Stamenković.

“Riječ je endemičnom kaktusu iz Meksika uzgojenom iz sjemenke”, pojasnio je. Materijalnu štetu procjenjuje na najmanje 10.000 kuna, no mnogo je veća ona nematerijalna. “U to je uloženo barem 50 godina truda”, istaknuo je, dodajući kako se endemični kaktus iz Meksika niti ne može kupiti u slobodnoj prodaji.

“Nadamo se samo da će se lopovu ukorijeniti i barem tako preživjeti”, zaključio je.

Slučaj je prijavljen policiji koja je, kaže Stamenković, bila prilično susretljiva. Osim očevida, proučit će se i obližnje nadzorne kamere.