KOJI ‘GENIJALAC’: Tinejdžer bježao zadarskim presretačima pa onda parkirao i pobjegao

Jedan 18-godišnji vozač iz Zadra će svoju vožnju od proteklog vikenda sigurno zapamtiti. Naime, zadarski policajci su tijekom kontrole prometa u presretaču uočili osobno vozilo Alfa Romeo zadarskih registracija. Kada je vozač uočio policiju nastavio je vožnju te prošao kroz crveno na semaforu kod ulice Josipa Jurja Strossmayera, javlja eZadar.

Policajci su vozača upozoravali rotirkama i sirenom i tako mu poručili da se zaustavi, no mladić se na to oglušio i nastavio vožnju i ponovno se nije zaustavio na crveno svjetlo semafora. No, to nije sve jer se mladić ponovno nije zaustavio na crveno pa je stao na obližnjem parkiralištu u ulici Put Murata i pobjegao iz vozila, javlja eZadar.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je vozilom upravljao 18-godišnjak, koji je uz optužni prijedlog zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama jučer priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.