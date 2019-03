KĆER PRODAVALA ZA VREĆICU GRAHA, SINA UDAVIO ZBOG 50 KN… Roditelji čudovišta čiji su zločini dostojni najgnjusnih trilera

Hrvatski roditelji koji su okrutnošću sablaznili javnost

Nakon što je jučer 54-godišnji Josip Rođak šokirao hrvatsku javnost, bacivši s balkona četvero malodobne djece stare s prvog kata obiteljske kuće u Pagu, 24sata se prisjetio još nekih roditelja koji su sablaznili javnost bešćutnom okrutnošću prema vlastitoj djeci.

Ugušila sina

Chiara Pašić nepravomoćno je osuđena na 33 godine zatvora zbog ubojstva 3-godišnjeg sina Denisa Pašića. Naime, ona je sina ugušila zajedno s maloljetnom 15-godišnjom kćeri koja mu je prvo stavila jastuk na glavu, dok ga je Chiara držala za noge.

Zločin su pokušale prikriti, pa su njegovo tijelo odvezle u dječjim kolicima do obale kraj napuštene bivše vojarne Vallelunga gdje su ga ostavile u moru i vratile se kući. Chiara je potom otišla do pulske policije te prijavila njegov nestanak. Međutim, policajcima je bila sumnjiva te je na kraju priznala i odvela ih do mjesta gdje se nalazilo tijelo dječaka.

Zadarski Fritzl silovao vlastitu kćer

“Zadarski Fritzl” osuđen je 2017. godine na 40 godina zatvora zbog dugogodišnjeg silovanja vlastite kćerke te psihičkog i fizičkog zlostavljanja šestero djece i supruge. Kćerka koju je silovao najmanje 1500 puta dobio tri puta je zatrudnjela i dva puta pobacila. Jednu kćerku je rodila 2006. godine.

Kćerka je ispričala kako je prvo seksualno iskustvo imala s 12 godina s ocem u šumi u automobilu. Nije pristala na seksualni odnos i jako ju je boljelo. Tri godine nakon toga pokušala je izvršiti samoubojstvo kao i njezina majka. Od svoje 12. do 16. godine otac ju je vodio u šumu dva-tri puta mjesečno,a od 16. do 28. godine tamo su odlazili češće. Silovao ju je i u obiteljskoj kući, najmanje 10-ak puta mjesečno.

Vlastitu djecu je tukao po glavi do krvi, gađao ih kamenjem, pepeljarama, opušcima i peglom te ima uzimao novac koji bi prokockao. Zbog toga su se bojala prijaviti ga.

Kako piše 24sata, sud mu je smanjio kaznu na 30 godina zatvora jer su smatrali da je prema njemu trebao biti primijenjen blaži zakon koji je bio na snazi od 1997. do 2011. budući da je većinu kaznenih djela počinio u tom razdoblju.

Kćer tjerala na seks za vrećicu graha

Jedna 59-godišnja majka iz sela kod Varaždina deset godina je prisiljavala dvije malodobne kćeri na seksualne odnose s odraslim muškarcima, sve dok je jedna od djevojaka koja je uspjela pobjeći na kraju nije prijavila policiji.

Stariju kćer je prvi put prodala susjedu za malo Vegete kad je bila u 8. razredu, a nastavila ju je prodavati za vino ili novac. Sav novac koji bi zaradila prostitucijom, djevojka je morala davati majci.

Zatrudnila je prvi put sa 17. godina i rodila prvo dijete mjesec dana prije 18. rođendana. Godinu dana kasnije rodila je drugo, pa dvije godine kasnije i treće. Ne zna se tko su očevi, a majka joj je prijetila da će joj oduzeti djecu.

Stariju i mlađu sestru majka je slala muškarcima čak i za vrećicu graha.

Udavio sina zbog 50 ili 100 kuna

54-godišnji Đuro Đurić 2010. godine je u Rovinju ugušio 9-godišnjeg sina Luku zbog 50 ili 100 kuna koje je tražio za školski izlet. Kada je rekao da nema, sin mu je prigovorio da nikada nema novca te ga je počeo udarati nogama dok su sjedili na kauču. Tada ga je otac zadavio, a majku dočekao s riječima: “Evo ti Luke. Mrtav je na kauču.”

Ubio kćeri pa sebe

Darko Gajić (38) zagrebačkoj Dubravi nakon svađe s bivšom suprugom hicima iz pištolja ubio je Petru (14) i Patriciju (6) te potom presudio sam sebi. Danima prije ubojstva, navodno se opijao u lokalnom kafiću s bratom i govorio da će se o njemu naveliko pisati, piše 24sata.