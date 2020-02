KAŽU DA JE TO BILA PRIRODNA SMRT; Odbili zahtjev roditelja mladića koji je preminuo u splitskom zatvoru: ‘Nije bilo propusta…’

Vukasovićevi roditelji smatraju da je čitav tretman njihovog sina, od prvog dana lišavanja slobode do prijema u splitsku bolnicu, vrvio propustima državnih tijela, osobito Zatvorske bolnice u Zagrebu

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu odbilo je zahtjev roditelja pokojnog Kristiana Vukasovića za mirnim rješenjem spora uz objašnjenje da ne postoji uzročno-posljedična veza između postupanja državnih tijela i smrti 18-godišnjaka, piše Dalmatinski portal. Zastupnik obitelji Vukasović, odvjetnik Vinko Ljubičić, potvrdio je tom portalu da će stoga sudu podnijeti odštetni zahtjev na 700 tisuća kuna.

Vukasović je 23. srpnja prošle godine osuđen na osam mjeseci zatvora zbog izazivanja požara te mu je produljen istražni zatvor određen nakon uhićenja 30. ožujka. Umro je u KBC-u Split 24. kolovoza, nakon što je iz zatvora prebačen u bolnicu 1. kolovoza. Tijekom boravka u splitskom zatvoru u tri je navrata prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu gdje je proveo 43 dana. U zahtjevu za mirnim rješenjem spora navodi se da su ga otpremili put Zagreba zbog toga što je razmišljao o suicidu i imao crne misli. Odmah nakon prijema u zatvorsku bolnicu je vezan za ruke i noge te je dobio Normabel od 5 miligrama.

Gomila propusta u tretmanu

U zahtjevu za mirnim rješenjem spora navodi se da su liječnici imali uvid u dokumentaciju iz koje je bilo vidljivo da je mladić bio u tretmanu psihijatra ambulantno i bolnički te da je bio dijete s poteškoćama u razvoju. U nalazu Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju osoba stoji da mu je kao dječaku bila djagnosticirana hiperaktivnost te poremećaj ponašanja i emocija. U obdukcijskom nalazu stoji da je najvjerojatnije umro zbog zatajenja srca radi iznenadnog zastoja, a utvrđeni su mu i brojni manji krvni podljevi na trbuhu.

Njegovi roditelji smatraju da je čitav tretman njihovog sina, od prvog dana lišavanja slobode do prijema u splitsku bolnicu, vrvio propustima državnih tijela, osobito Zatvorske bolnice u Zagrebu.

“Državno odvjetništvo propustilo je pravilno sagledati njegove mogućnosti sudjelovanja u postupku i sposobnost shvaćanja svojih postupaka. Sud nije primijenio Zakon o sudovima za mladež, određen mu je istražni zatvor iako se isti određuje iznimno, osobito imajući u vidu njegovu životnu dob. Nije utvrđena mogućnost primjene maloljetničke sankcije, a nisu zatražena ni mišljenja stručnih suradnika i Centra za socijalnu skrb o odgovarajućoj sankciji. Izrečena mu je najteža sankcija, tj. istražni zatvor. Nakon što je smješten u potpuno neadekvatne uvjete u zatvoru, nisu poduzete odgovarajuće mjere zaštite osobe s duševnim oboljenjima, a nije ni pokrenut postupak u skladu s odredbama zakona koji propisuje zaštitu osoba s duševnim smetnjama. Na krajnje neprihvatljiv način pristupa se njegovom liječenju u zatvorskoj bolnici. U tri navrata je smješten u tu ustanovu da bi svaki put nakon petnaestak dana bio vraćen u iste uvjete iz kojih je dovezen”, stoji među ostalim u zahtjevu za mirnim rješenjem spora uz opasku da se u tom slučaju radi o “knjiškom primjeru liječničke greške prilikom liječenja”.

‘Ne stoje prigovori…’

“Nisu se poštovala ni moralna i etička načela zdravstvene struke. Sve je to uvjetovalo da je ovdje došlo do smrti zbog straha, stalnog psihičkog rastrojstva i ekstremnih okolnosti. Sve je trebalo biti prepoznato od strane medicinske ustanove”, dodaje se u zahtjevu. Međutim, Državno odvjetništvo je konstatiralo da nije došlo ni do kakve liječničke greške prilikom liječenja u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

‘Predlagatelji samo navode da se postupalo suprotno pravilima, metodama i standardima zdravstvene struke i da se nisu poštovana moralna, ni etička načela, no ne navode u čemu se sastoji liječnička pogreška. Paušalno navode da je do smrti došlo zbog straha, psihičkog rastrojstva i ekstremnih okolnosti, no nisu dostavili nikakve dokaze. Dapače, iz zapisnika o obdukciji proizlazi da je Kristian Vukasović umro prirodnom smrću. Radi toga nije potrebno provesti medicinsko vještačenje na okolnosti uzročno-posljedične veze jer je razvidno da je Vukasović umro prirodnom smrću. Ne stoje prigovori da je u zatvoru bio smješten u neadekvatnim uvjetima jer ga je 17 puta pregledala liječnica. Zadnji pregled je obavljen u zatvorskoj ambulanti 30. srpnja. Bio je miran, urednog kontakta i zadovoljan sudskom raspravom, negirao je destruktivna promišljanja i bio dobrog raspoloženja. Nad Kristianom Vukasovićem provođen je stalni medicinski nadzor i pogoršanje njegovog stanja koje se dogodilo 1. kolovoza nije se moglo predvidjeti. Dapače, zbog pogoršanja i dekompenzacije psihološkog stanja u tri navrata je boravio na psihijatriji zatvorske bolnice u Zagrebu te je 8. lipnja pokušao izazvati požar u sobi u kojoj je bio smješten. Odluka o sankciji i sigurnosnoj mjeri obaveznog psihijatrijskog liječenja donesena je prema činjenicama utvrđenim u postupku temeljem provedenih dokaza uz primjenu prava i slobodnog sudačkog uvjerenja, a u zahtjevu za mirno rješenje spora nije naveden nikakav propust Općinskog suda u postupku’, stoji u očitovanju Državnog odvjetništva koji prenosi Dalmatinski portal.

