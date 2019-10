KAŽE DA SE S PETRAČEM POTUKAO ZBOG PARKINGA, A UOČI NAPADA REKAO MU JE: ‘Zapamti ovo lice. Ja sam Vjeko Sliško. Ubit ću te!’

Petrač je, potom Sliška udario u glavu, na što je ovaj uzvratio, ostavivši Petrača s potresom mozga, natučenim rebrima i slomljenom nogom. Sliško se jučer ujutro sam javio policiji i rekao da je povod sukoba bilo – parkiranje

Prije 13 godina Hrvoje Petrač je osuđen na šest godina zatvora zbog organiziranja otmice sina bivšega generala Vladimira Zagorca. Otad ga nije bilo u javnosti, sve do subote kad ga je pred hotelom Esplanade pretukao Vjeko Sliško.

Navodno je Sliško prišao Petraču i unio mu se u lice i rekao: “Zapamti ovo lice, rekao sam ti, zapamti ovo lice. Ja sam Vjeko Sliško. Ubit ću te!” Petrač je, potom Sliška udario u glavu, na što je ovaj uzvratio, ostavivši Petrača s potresom mozga, natučenim rebrima i slomljenom nogom. Sliško se jučer ujutro sam javio policiji i rekao da je povod sukoba bilo – parkiranje.

“Ovdje se radi o jednom izoliranom slučaju koji nema nikakav uvod, nikakvu svoju povijest. Dakle, radi se o jednom incidentu koji nema nikakvo duboko značenje”, rekao je odvjetnik Vjeka Sliška.

BRUTALNO PRETUKAO PETRAČA ISPRED HOTELA ESPLANADE: Vjeko Sliško je sam ušetao u zgradu policije? Odvjetnik tvrdi: ‘On se branio’

Dublji motivi

No, 29-godišnji Vjeko je sin Marka Sliška, ubijenog 2001. i nećak “kralja poker automata” Vjeke Sliška, koji je smaknut u ožujku 2001. hicem u glavu usred bijela dana. Atentator je također ubijen, a osuđena su dvojica supomagača, no naručitelji ubojstva nikad nisu otkriveni. Sumnjalo se i da je sam Petrač naručio ubojstvo, no to nikad nije dokazano, niti se protiv njega vodio kazneni postupak.

“Nemam veze s Vjekom Sliškom. On je meni bio manje od poznanika. Očito je mislio da sam mu ja protivnik, što je bespredmetno. Mi nismo imali ništa zajedničkog – ni privatno, ni poslovno, dakle bez ikakvih dodirnih točaka i eventualnih razloga za sukob”, tvrdio je Petrač.

Jedan od autora knjige “Hrvatska mafija” i novinar 24sata Hajrudin Merdanović smatra da je Sliško mlađi Petraču ove subote htio poslati poruku.

“Nije to slučajan susret dvojice anonimaca, oni su aspolutno poznati. Pogotovo, iz razloga što Vjeko na svom tijelu ima tetovaže ubijenog strica i ubijenog oca. U sebi najvjerojatnije vuče neku nit buduće osvete prema onom tko mu je pobio one iz kruga najuže obitelji”, govori Merdanović, a s njime se slaže i njegov kolega, glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.

“On ga evidentno smatra odgovornim za ubojstva svoga oca i strica. To je ono što se može legitimno naslućivati i vrlo ozbiljno sumnjati. Ne vidim nekog drugog razloga, a sve ovo što se pojavljuje kroz usta njegova odvjetnika su teatralna banaliziranja te situacije”, smatra Jelinić.

ISPRED ESPLANADE PRETUČEN HRVOJE PETRAČ: ‘Kratko mu se obratio muškarac, pa ga napao’, Navodno ima potres mozga

Obojica povezani s kriminalom

Sliško mlađi je posljednji put u javnosti bio 2014. kada je iz kalašnjikova pucao po staklu noćnog kluba na Radničkoj cesti. Petrač je pak trgovao oružjem, bavio se bankarskim poslovima, imao kafiće i restoran, ali je ostao upamćen po presudi za otmicu Zagorčeva sina. Otkako je 1998. ubijen Zlatko Bagarić, u narednih su 15 godina izvršena čak 42 atentata koja su povezana sa zagrebačkim podzemljem. Za većinu njih do danas nisu otkriveni počinitelji, a kamoli naručitelji, no situacija se u posljednjih 10 godina primirila.

“Naravno da su se primirili jer su zaradili ogroman novac. Taj novac im je na neki način legaliziran i oni su postali iznimno imućni i poznati poduzetnici, cijenjeni u društvu. Samim time, njih nema. Eventualno svako toliko odjekne da se nešto dogodilo, a to znači da, ono što kažu, vrag nikad ne spava. Negdje nešto tinja”, kaže Merdanović, a Jelinić dodaje: “Različito je bilo to što su pojedinci iz tog miljea bili itekako društveno i politički utjecajni, navezani s brojnim moćnim pojedincima iz tadašnjih elita, ponajprije HDZ-a i njegova desnog krila. Danas je ta situacija drugačija, kriminalne grupe su kriminalne grupe.”

Kako će se dalje razvijati odnos Sliško-Petrač, bit će jasnije već danas kada bi sud trebao odlučiti ide li Vjeko Sliško u istražni zatvor ili na slobodu, javlja RTL.

POLICIJA ZBOG NAPADA NA PETRAČA TRAŽI VJEKU SLIŠKA (29)? Našli se pred hotelom, Sliško mu prišao: ‘Je l’ znaš ti tko sam ja?’