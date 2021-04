KAŠTELA SE OPRAŠTAJU OD TRAGIČNO POGINULOG MLADOG NOGOMETAŠA: ‘Kažu da je dečko hodao po pruzi i da je imao slušalice’

Stradali mladić ujutro je bio na utakmici juniora i tada su se on i njegova ekipa dogovorili da će se vidjeti na terenima nakon ručka

U ponedjeljak poslijepodne maloljetnik je stradao u naletu vlaka u Kaštel Gomilici. Mladiću nije bilo spasa, na teren brzo došli policija i hitna pomoć, ali nisu mogli učiniti ništa.

Riječ je o 16-godišnjem mladiću, koji je stradao dok je išao prema nogometnom igralištu GOŠK Kaštela gdje je godinama trenirao.

TEŠKA NESREĆA KOD SPLITA: Teretni vlak naletio na maloljetnika, preminuo je na mjestu

“U klubu je od svoje sedme godine, a u idućoj sezoni trebao je iz kadeta prijeći u juniore. Bio je duša od momka, taman se počeo lijepo razvijati kao mladi sportaš. Ova situacija s koronavirusom nije ga nimalo pokolebala, dapače, bio je jako uporan, svaki dan je dolazio na teren i odrađivao individualne treninge. Teško nam je ovu tragediju uopće pojmiti, cijelu noć nismo oka sklopili”, rekli su u njegovu nogometnom klubu za 24 sata.

Strojovođa pokušavao upozoriti mladića

Stradali mladić ujutro je bio na utakmici juniora i tada su se on i njegova ekipa dogovorili da će se vidjeti na terenima nakon ručka. Mladić je uzeo loptu i krenuo naći se s prijateljima, putem uz prugu kojim je svakodnevno prolazio.

“Nikome nije jasno kako se tragedija dogodila. On i njegova obitelj ranije su živjeli u Gomilici ispod pruge, a onda su se preselili u stan tu iznad pruge. Svaki dan je prolazio tu dionicu, što na putu prema autobusnoj stanici za Split, gdje je išao u srednju školu, što zbog treninga. Prijatelji su ga čekali, ali on nije došao. Kažu, imao je slušalice u ušima, ne znam, ne možemo to shvatiti, strašno”, govore u GOŠK Kaštela.

POGINUO MLADI NOGOMETAŠ IZ KAŠTELA: Na njega je naletio vlak dok je išao na stadion; Klub obustavio sve aktivnosti

Mještani koji žive uz prugu kažu kako je zvuk trube kojim je strojovođa pokušavao upozoriti nesretnog momka sve prenuo.

“Dugo je trubio, dugo… Zvuk je parao nebo. Izletjeli smo vani vidjeti što se događa. Policija je brzo stigla, sve su ogradili. Došla je i Hitna pomoć, ali nisu mogli ništa, odmah su otišli. Strojovođa je bio izvan sebe, vidjela sam ga kako nosi nekakve papire. Dugačak je bio taj teretni vlak, i očito je bio natovaren jer su na početku kompozicije bile dvije lokomotive. Nije bilo nikakve šanse da se zaustavi”, govori mještanka Gomilice.