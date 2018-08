KAMENIČKI NE TREBA PREVIŠE OČAJAVATI? Evo koliko su odležali obijesni tatini sinovi u moćnim autima nakon što su usmrtili nedužne ljude

Iako mu prema zakonu prijeti kazna i do 12 godina, dosadašnji ubojice na cesti su već na slobodi

Zbog opasnosti da bi mogao ponoviti nedjelo, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjem Marinu Kameničkom, osumnjičenom za izazivanje prometne nesreću na zagrebačkoj Ilici u kojoj su u četvrtak poginule dvije osobe, a još su tri ozlijeđene. Iako ga se tereti za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, za što je u hrvatskom zakonu predviđena kazna od 3 do 12 godina zatvora, dosadašnji mladi i obijesni koji su ubijali u moćnim automobilima prilično su blago prolazili.

Tata Sanaderu kupuje BMW, sin ubija Mercedesom

Ivan Primorac: 22 mjeseca

Najzloglasniji mladi vozač “iz dobre obitelji” koji je prvi dugo punio stupce crnih kronika bio je Ivan Primorac, a ljude je dodatno razbjesnila blaga kazna i obrazloženje presude. Sin makarsko-hercegovačkog tajkuna Marijana Primorca (koji se kasnije proslavio svojim svjedočenjima u suđenju Sanaderu u slučaju Fimi medija), u Makarskoj 2002. godine je na nogostupu, na korak do pješačkog prijelaza, pokosio 16-godišnju Anu Andrijašević i Katu Erceg. Ivan je tada imao tek 17 godina, no to što ni teoretski nije mogao imati ni vozačku ni auto nije ga spriječilo da i prije tog kobnog divljanja skupi niz prometnih prekršaja. Usprkos tome, splitska sutkinja Marija Majić osudila ga je samo na dvije i pol godine zatvora. Za županijski sud i ta je kazna prevelika pa ju smanjuje za šest mjeseci.

Osim same kazne bahatom mladiću javnost je zgrozilo obrazloženje presude “Ivan Primorac dolazi iz obitelji društveno prihvatljiva ponašanja kojemu su roditelji omogućili studiranje u inozemstvu, gdje se pokazao uspješnim”. Kaznu je odslužio u Valturi, zatvoru otvorenog tipa, u trajanju od 22 mjeseca, a pušten je dva mjeseca prije pa je s odsluženja kazne otišao na školovanje u švicarski Luzern, a kako piše Večernji ni danas se ne odriče “bijesnih” automobila. Možda je vrijedno spomenuti kako je njegov otac baš u vrijeme suđenja njegovom sinu, tadašnjem premijeru Ivi Sanaderu darovao skupocjeni BMW, a na suđenju za Fimi mediju opisao je i kako je obilato darovao HDZ.

O pritvoru odlučivala njegova majka, otac se žalio da ih progone

Hrvoje Žužić: 5 godina

Hrvoje Žužić, s najmanje 2,15 promila svojim se BMW-om 2007. sa111 km/h zabio u opel corsu u kojoj su bili 19-godišnja Ružica Pavić, i njen dečko Hrvoje Matijašić. Pavić je poginula, a Matijašić je teško ozlijeđen i još godinama bio u kolicima i na štakama. Sudski postupak od početka su pratile kontroverze: u isti dan je protiv njega podignuta optužnica i pušten je iz pritvora, o čemu je odlučivalo vijeće suda u Velikoj Gorici, gdje kao sutkinja radi i njegova majka. Suđenje je na kraju premješteno u Karlovac, gdje je na rasprave Hrvoje Žužić dovođen s lisičinama na rukama i nogama.

Nakon presude koju je donijela sutkinja Općinskog suda Elma Kaleb Mamić od pet godina zatvora, što je ujedno bila i prva takva presuda za izazivanje prometne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, njegov braniteljski tim izjavio je da se sve vrijeme zapravo sudilo Hrvojevu ocu Željku Žužiću, vlasniku trgovačkog centra Solidum. I tata Žužić je cijelo vrijeme ponavljao kako mediji razapinju njegovu obitelj. Na koncu, mlađahni Hrvoje izišao je na slobodu i prije isteka pet godina zatvorske kazne – zbog psihičkog stanja, primjerenog ponašanja i završetka studija na Ekonomskom fakultetu.

Pokosio ih dok su se vraćale iz škole

Deni Župan: 4 godine i 10 mjeseci

Najmađe žrtve tatinih sinova bile su tri djevojčice koje su vraćale iz škole u Slavonskom Brodu kada ih je 2013. u tatinom BMW-u pokosio 20-godišnji Deni Župan. Četiri dana poslije od zadobivenih ozljeda jedna od 15-godišnjakinja je preminula, Prema tadašnjem zakonu, Župan nije smio upravljati toliko snažnim automobilom. Pisalo se kako je osim prekomjerne brzine nesreći kumovala i rupa na cesti, a njegova majka se neposredno poslije nesreće izjadala novinarima:

“Ljudski suosjećamo s obiteljima djevojaka, naše želje i molitve za ozdravljenjem stalno su uz njih. Sudbina se poigrala sa sve četiri obitelji, a našoj se obitelji sada pripisuju bahatost i bogataško razmetanje. Mi smo obična prosječna, poštena, mirna i skromna obitelj, oni koji nas poznaju znaju da nismo nikakvi razmetljivci i da naš sin nije agresivac, buntovnik i kriminalac. Te je večeri uzeo auto i otišao po radnu knjižicu u kafić gdje je ovih dana dobio otkaz, a navečer nas je policija obavijestila o tragičnom događaju. Sinu je najvažnije da djevojke ozdrave, molimo se za njih i njega” . Kažnjen je s četiri godine i deset mjeseci zatvora.

Više puta pijan divljao, a nije ni smio biti za volanom

Nikola Kovačević: 4 godine i 6 mjeseci

Još blaže je kažnjen Nikola Kovačević iako je vozio pijan, a i prije kobne nersreće je više puta kršio zakon te je do 26. godine šest puta prekršajno kažnjavan i skupio četiri mjere zabrane upravljanja vozilom. No od njih nije bilo nikakvog učinka jer je u travnju 2016. na Kvaternikovom trgu s 2,16 promila svojim audijem ubio bračni par iz Dubrovnika. Stavljali su mu na teret i bježanje s mjesta nesreće, a na kraju je za izazivanje prometne nesreće dobio je 4 godine, a za nepružanje pomoći 7 mjeseci, što je pretvoreno u jedinstvenu kaznu od četiri i pol godine. Sud je kao olakotne okolnosti cijenio njegovo priznanje kaznenog djela, žaljenje i kajanje, neosuđivanost, i to što je otac malog djeteta.