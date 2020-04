KAKVI ‘PAMETNJAKOVIĆI’: Međimurski tinejdžeri ukrali automobil, natočili gorivo i na kraju ga ostavili u kanalu

Materijalna šteta se procjenjuje na desetak tisuća kuna

Mladići iz Međimurja su u noći sa četvrtka na petak u Orehovici ukrali automobil marke VW Vento čakovečkih registracija i na kraju ga ostavili u kanalu. No, to nije sve što su ovi “pametnjakovići” napravili jer su usput i natočili gorivo za 200 kuna i to bez da su platili, javlja eMeđimurje.

Automobil je u vlasništvu 44-godišnjaka koji ga je ostavio otključanim. U automobilu su bili i razni osobni dokumenti kao i bankovne kartice, javlja PU međimurska. Materijalna šteta se procjenjuje na desetak tisuća kuna. Ukradeni automobil pronađen je u petak u 13 sati u kanalu HE Čakovec, u blizini Novog Sela na Dravi. Vatrogasci su automobil izvukli, a vozilo je nakon očevida vraćeno vlasniku, javlja eMeđimurje.

Materijalna šteta procjenjuje se na desetak tisuća kuna. Brzom reakcijom čakovečke policije počinitelji su otkriveni. Naime, dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su opisano kazneno djelo krađe počinili maloljetnik s područja Međimurske županije i 18-godišnjak s područja općine Orehovica.

Protiv osumnjičenih mladića podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

