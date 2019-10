KAKVA MULJATORICA: Živi u BiH, a prijavila boravište u Hrvatskoj. U zadnjih devet godina nezakonito izvukla oko 190.000 kn

Optuženoj 39-godišnjakinji je novac isplaćen temeljen njenog lažnog boravišta i to za troškove zdravstvenog osiguranja, roditeljske naknade i dječji doplatak

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska je podnijela kaznenu prijavu protiv 39-godišnje hrvatske državljanke zbog kaznenog djela prijevare. Naime, krim-istraživanjem je utvrđeno kako je ona fiktivno prijavila boravište u Metkoviću, iako zapravo živi u Bosni i Hercegovini.

Time je prevarila djelatnike mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te nezakonito prikupila ukupno oko 190.000 kuna. Policija ju sumnjiči da je od 2010. do danas za sebe i svoju djecu pričinila troškove zdravstvenog osiguranja veće od 25.000 kuna. Za roditeljske naknade joj je od 2013. do 2015. isplaćeno gotovo 60.000 kuna, a za dječji doplatak je od kolovoza 2012. do kraja veljače ove godine dobila više od 100.000 kuna.