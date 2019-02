ŠKOLSKE KOLEGE PRIJETILE ‘ŽIGOSANOJ’ UČENICI: ‘Koja ku*vetina; ni’ko s njom ne treba pričat; ja ću nju ubiti…’

‘U petak joj je ispred škole prišao drugi dečko iz škole dok je s prijateljem i prijateljicom išla na marendu. Njoj je rekao da joj je bolje neka se više nigdje ne pojavljuje, a onda je i fizički nasrnuo na njezine prijatelje. Prvo je odgurnuo tog dečka, a onda i curu koji su bili s mojom kćeri’, priča otac 15-godišnje učenice iz Zadra kojoj je školski kolega upaljačem utisnuo U na ruku. Pritom dodaje i prijetnje koje su joj poslane

Zadarska policija je protiv 15-godišnjeg maloljetnika, učenika 1. razreda Ekonomsko-birotehničke škole u Zadru, koji je užarenim vrhom upaljača u obliku slova “U” opekao školsku kolegicu i kolegu, podnijela državnom odvjetništvu za mladež kaznenu prijavu zbog tjelesne ozljede. Tereti ga se za nanaošenje tjelesne ozljede.

No, time trauma za 15-godišnju djevojčicu nije završila, jer je prema riječima njenog oca Adema Shale počela primati ozbiljne prijetnje pa i one smrću. Petnaestogodišnjakinja je prijetnje primala od svojih kolega iz razreda iz Wats up grupe.

Što je u njima konkretno pisalo objavio je RTL-ov portal Vijesti.hr, koji ih je dobio od njezinog oca. ‘Koja ku*vetina; ni’ko s njom ne treba pričat; ja ću nju ubiti…”, neke su od poruka koje se mogu pročitati na screenshotovima.

Kreće u školu

“U petak joj je ispred škole prišao drugi dečko iz škole dok je s prijateljem i prijateljicom išla na marendu. Njoj je rekao da joj je bolje neka se više nigdje ne pojavljuje, a onda je i fizički nasrnuo na njezine prijatelje. Prvo je odgurnuo tog dečka, a onda i curu koji su bili s mojom kćeri. I taj sam slučaj prijavio. Taj dečko je inače dvije godine stariji od njih”, kazao je Shala te dodao kako je baš iz razloga da zlostavljanje prestane, sve prijavio i policiji i medijima.

Dodaje, kako se nada da je ipak uspio u tome jer od petka joj više nitko nije prijetio, a ona će danas normalno otići popodne na nastavu.