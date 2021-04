KAKO SU PALI RAVNATELJ VJERSKOG VRTIĆA I JOŠ 9 DILERA: Čak 66 policajaca sudjelovalo u kompleksnoj akciji razbijanja narkobande u Zaprešiću

Punih devet mjeseci trajala je policijska akcija u kojoj su uhićena desetorica Zaprešićana te pronađene veće količine raznih vrsta droge

Policija je nakon višemjesečne istrage i praćenja u četvrtak razbila narkobandu iz Zaprešića, u kojoj je, među devetoricom ostalih, bio i ravnatelj vjerskog vrtića. Od rujna prošle godine policija je snimala, pratila i nadzirala skupinu dilera, pa im u akciji, osim pripadnika bande, nije bio problem niti pronaći drogu. U Brdovcu su pronašli zakopanu bačvu u kojoj je bilo 2500 tableta MDMA, dva kilograma amfetamina i pet kilograma heroina. Pretresom stanova, automobila, skladišta, pa i dječjeg vrtića pronađen je još po kilogram heroina i kokaina, pištolj, malo marihuane i vagu.

Policija je izvijestila da je 39-godišnji “zaposlenik predškolske ustanove” drogu nabavljao od 40-godišnjaka koji je od srpnja prošle do travnja ove godine nabavljao veće količine kokaina kojega je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području Zaprešića. Dio kokaina navodno je prodao ravnatelju vrtića koji je tu drogu potom skrivao, vagao i prepakiravao i to u prostorijama predškolskog odgoja u Zaprešiću. Uz kokain navodno je preprodavao i marihuanu i hašiš u Zaprešiću i okolici. Osim toga drogu je navodno nabavljao i od 36-godišnjaka te ju je također skrivao i preprodavao u vrtiću u kojem je policija u pretrazi pronašla 34 grama kokaina, 1,05 grama marihuane, 7,59 nepoznate praškaste materije i digitalnu vagu s tragovima droge.

Iz vrtića su poručili da nisu stranka u postupku i da je predmet istrage samo jedna soba koja se nalazi u istom objektu kao i vrtić. “Gospodin Tešić bio je ravnatelj Dječjeg vrtića Zvono, međutim, unatrag nekoliko mjeseci za to radno mjesto zaposlena je druga osoba i pokrenut je postupak njegova razrješenja. Dječji vrtić Zvono i njegov osnivač, Kristova crkva Zaprešić, ograđuje se od možebitnih postupaka bivšeg ravnatelja i pitanje njegove odgovornosti prepuštaju nadležnim tijelima”, poručili su iz Kristove crkve Zaprešić.

Progutao drogu i pokušao pobjeći

Do akcije ne bi ni došlo, da policija nije prisluškivala telefone, pa čak i ubacivala prikrivene istražitelje koji su simulirali kupce. Akcijom je bio obuhvaćen još jedan 36-godišnjak povezan s direktorom vrtića za kojega policija sumnja da je od prosinca prošle do travnja ove godine drogu skrivao i prepakiravao u kući u Zaprešiću te ju preprodavao konzumentima. Pretragom njegova doma u kojoj je pronađena manja količina marihuane i kokaina pokušao je pobjeći pa ga je policija svladala i zavezala “lisicama”.

“Ja sam se zaprepastila kad sam vidjela da mi oko kuće skaču ljudi u crnim kombinezonima s dugim naoružanjem, šta su imali, svašta nešto. Ja ne mogu reći da ta omladina ne puši travu, puši i Marko. Mislim ne mogu reći da je to netočno, to je istina, puši klinčadija, puši omladina, ako se doktori, liječnici… Svi se nešto rokaju, koga god čujem svi nešto gutaju, žderu, loču, piju, čekajte malo, to je neki svijet danas valjda”, poručila je za RTL njegova majka Sonja Radman – Livaja, inače časnica Hrvatske vojske.

Iako ona tvrdi da je policija bila nasilna prema njenom sinu, zbog čega je završio u bolnici, iz policije navode kako je tijekom uhićenja progutao kokain zbog čega mu je pozlilo. A prisila je bila potrebna da ne bi pobjegao.

“Nakon uporabe sredstava prisile nije se žalio ni na kakve ozljede niti tegobe, međutim, protekom oko 10 minuta iznenada mu je pozlilo. Nakon što je policijski službenik započeo reanimaciju, dolaskom ekipe Hitne medicinske pomoći pružena mu je liječnička pomoć te je prevezen u Kliničku bolnicu Sveti Duh, gdje je i zadržan na liječenju”, poručili su iz Policijske uprave zagrebačke.

Svi se međusobno poznaju

Načelnik Policijske uprave zagrebačke, Marko Rašić, za RTL je rekao kako je bila riječ o vrlo zahtjevnom i složenom kriminalističkom istraživanju, koje je na kraju rezultiralo istražnim zatvorom za svu desetoricu uhićenih.

“Unazad devet mjeseci smo u suradnji s općinskim Državnim odvjetništvom Novi Zagreb provodili istraživanje nad 10 osoba. Istraživanje su provodili specijalizirani službenici iz domene kriminaliteta droga, a u završnoj akciji sudjelovalo je 50 službenika kriminalističke policije uz potporu 16 pripadnika interventne policije. Specifično je to što se svi međusobno poznaju i svako naše postupanje je moralo biti dobro isplanirano kako osumnjičenici ne bi došli do saznanja da se provodi istraga”, opisao je Rašić.

Dodao je kako je ključno u istrazi bilo veliko vremensko razdoblje u kojem se ona provodila. Istaknuo je kako je većina uhićenih već otprije bila poznata policiji. Poručio je da su od početka godine zabilježili gotovo polovicu broja kaznenih djela u 2020., a po broju zapljena su se već približili ukupnoj prošlogodišnjoj bilanci.