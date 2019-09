KAKO SE ŠKARO BRANIO PRED ISTRAŽITELJIMA: ‘Ja sam žrtva namještaljke. Nisam ju silovao niti prijetio. Ona radi kod nas tek dva mjeseca’

Škaro je na ispitivanju rekao kako je žrtva namještaljke u što vjeruju i osobe koje su mu bliske, a uz to navode motiv izvlačenja novca od predsjednika Autokluba Siget

Damir Škaro, predsjednik Autokluba Siget, osvajač brončane olimpijske medalje i bivši saborski zastupnik HDZ-a, ostat će 30 dana u istražnom zatvoru u Remetincu zbog sumnje da je silovao i spolno uznemiravao svoju zaposlenicu.

Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Jutarnji neslužbeno doznaje kako bi Škaro mogao utjecati na tri žene koje su se zbog uznemiravanja požalile pravnici te na muškarca koji je trebao ponuditi novac žrtvi kako ga ne bi prijavila.

Škaro je jučer popodne više od pola sata iznosio svoju obranu u velikogoričkom Županijskom tužiteljstvu. Opovrgnuo je sve navode iz prijave i rekao da je žrtva namještaljke 42-godišnjakinje, koja u Autoklubu radi tek dva mjeseca. Negirao je i prijetnje toj ženi.

Iako je policajcu koji ga je tražio zbog obavijesnog razgovora o cijelom slučaju odgovorio kako će doći u srijedu ujutro na ispitivanje na policiju u Heinzelovoj, uhićen je u to vrijeme na graničnom prijelazu Stara Gradiška, vraćajući se s godišnjeg odmora u BiH.

‘O ničem se drugome ne priča’

“Ma o ničem se drugome, sine, ne priča. Ja sam njegov prijatelj pa sam subjektivan, ali vjerujem da će on u postupku koji slijedi dokazati da nije počinio ono za što ga terete. Ja sam se čuo s njim dok je bio na godišnjem odmoru, ali nije mi govorio da bi imao bilo kakve probleme. Ja sam upoznao tu gospođu, s njom sam razmijenio i nekoliko poruka vezano uz obaveze u Autoklubu, i to je sve što mogu reći. Jako sam iznenađen”, rekao je proslavljeni nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević, inače Škarin prijatelj i član upravnog odbora sigetskog Autokluba.

Zaposlenica koja je prijavila Škaru za silovanje tvrdi kako joj je nakon svega poslao poruku “Je li sve u redu? Kako su ti djeca?”. Neslužbeno se doznaje da Škaro tvrdi kako joj je poruku poslao jer se ona 12. kolovoza nije pojavila na poslu, a prije toga je govorila kako joj djeca imaju problema sa zdravljem. Žrtva nije dala izjavu medijima, ali je otkrila svoje svjedočanstvo novinarima emisije Provjereno.

Žrtva namještaljke?

Mediji doznaju i kako je Škaro nakon samog incidenta poslao fotografiju dupina na njen profil, što je ona protumačila kao prijetnju da će “plivati s dupinima”. Osobe bliska Škari potkrepljuju njegovu izjavu kako je on žrtva namještaljke te dodaju da je motiv prijave izvlačenje novca od njega. Opovrgavaju da postoji više prijava zbog seksualnog zlostavljanja i da je on predator.

No, predsjednik HAK-a, Slavko Tušek rekao je medijima kako vjeruje da žena koja je prijavila Škaru nije jedina njegova žrtva. Policija je navodno ispitala i zaposlenike Autokluba Siget, među njima i tajnika.

Iako, kako kažu iz Autokluba, Škaro volonterski obavlja svoju dužnost, on kao osvajač bronce na OI u Seoulu, od 2014. prima doživotnu novčanu nadoknadu od 3309 kuna. S obzirom na to da je jedan od uvjeta za primanje naknade i nepostojanje kaznenih osuda na kaznu zatvora, naknada mu je uredno isplaćivana. No, ovisno o konačnom ishodu ovog slučaja, moguće je i ukidanje naknade.

