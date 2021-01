KAKO SE SAMO USUDIO SJESTI U AUTO? Policija kod Belišća zaustavila vozača, imao je čak 4,9 promila alkohola u krvi

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova

Osječko-baranjska policija u srijedu je zaustavila 54-godišnjeg vozača, koji je vozio automobil s 4,9 promila alkohola u krvi, izvijestila je policija u četvrtak.

Vozač je zaustavljen tijekom nadzora prometa u srijedu u 13,15 sati, u Bocanjevcima kod Belišća. Obavljenim alkotestiranjem 54-godišnjaku je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od čak 4,9 promila.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova, ističu u policiji.

Ta količina može izazvati i smrt

Prema medicinskom tumačenju koncentracija od četiri i više promila alkohola u krvi može uzrokovati smrt zbog prestanka disanja, vrlo niskog krvnog tlaka ili gušenja pri povraćanju zbog nepostojanja refleksa kojim bi se tekućina iskašljala iz pluća.

Činjenicu da su smrtni slučajevi u takvim okolnostima rijetki i da se neki čak usude sjesti za volan liječnici objašnjavaju time da su svi takvi neslavni rekorderi uglavnom “utrenirani” u ispijanju alkohola, to jest da ga konzumiraju duže vrijeme i time podižu prag osjetljivosti organizma na trovanje alkoholom.