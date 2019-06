KAKO OPISATI OVU TRAGEDIJU? Marinela je rodila kćer, a onda izgubila sina : ‘Moj krik užasa i boli čuo se do vrha Sljemena’

Stjepan Sever (19) poginuo je 10. travnja oko 7.20 sati udarivši motociklom u kamion u naselju Kuštani. Nekoliko sati ranije, njegova majka je u Petrovoj bolnici u Zagrebu rodila kćer Elenu…

U rano jutro 10. travnja Marinela Sever (37) iz Kenđelovca, naselja na području Sv. Ivana Žabna, rodila je četvrto dijete, kćer Elenu, u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Koji sat kasnije, Marineli je u teškoj prometnoj nesreći poginuo sin Stjepan (19). Stariji brat nikad stigao u bolnicu kako bi u naručje uzeo najmlađu od tri sestrice. Poginuo je oko 7.20 sati udarivši motociklom u kamion u naselju Kuštani.

“Svijet se raspršio u bezbroj komadića koje ću teško sakupiti. Mislim da se krik užasa i boli čuo do vrha Sljemena. To je bio trenutak kad se moj život raspolovio. Podijelio se na one sretne i ovaj sad. Jedan s drugim ne ide. Živim od sata do sata, od dana do dana”, drhtavim glasom za 24sata priča majka o najbolnijem iskustvu koje može doživjeti roditelj.

Suprug je prije nje saznao za tragediju. Smogao je toliko prisebnosti da što dulje taji istinu od supruge, ali ona ju je ubrzo doznala. Čak su joj i medicinske sestre rekle, kako bi je smirile, da je Stjepan samo lakše ozlijeđen i da ne brine. Naposljetku su joj morali dati i sredstvo za smirenje.

‘Ne brojim dane Eleninog života, nego dane od sinove smrti…’

Suprug je dvije noći prespavao u sobi u Petrovoj kako bi se zajedno pokušali izdići iz tragedije.

“Teško je objasniti i njegovoj sestrici Klari da brace više nema i da ne može otići među anđele do njega. Ona svoju bol drži u sebi i svaku večer u suzama zaspi”, kaže majka u suzama te dodaje kako je boli i što je nepravedna prema Eleni jer ne broji dane njezina života, nego dane od sinove smrti.

“Mislim da će svaki Elenin rođendan biti jako tužan, jer se neću moći radovati, a ona je to zaslužila”, govori za 24sata neutješna majka