KAKO MU JE TO USPJELO? ‘Pijan kao zemlja’ vozio moped kod Donjeg Miholjca, pogledajte koliko je imao alkohola u krvi

Osječko-baranjski policajci u ponedjeljak su u Lacićima kod Donjeg Miholjca zaustavili 61-godišnjeg vozača koji je upravljao mopedom s više od tri promila alkohola u krvi, izvijestili su u utorak iz policije.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna do 20 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.