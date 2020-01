KAKO JE UBOJICA IZ SPLITA DOŠAO DO ORUŽJA? ‘Lako, za par stotina eura…’; Splitski vijećnik ima krivce: ‘Da su odradili svoje, oni bi bili živi’

Premda policija ulaže dosta napora u to da građani nekažnjeno vrate oružje, i dalje mnogo njih nakon Domovinskog rata ima oružje

Krvoproliće u Splitu počinio je automatskom puškom Filip Zavadlav, 25-godišnji pomorac, pa se osim problema pravosuđa koje je zakazalo, postavilo i pitanje nabave oružja. Odakle mladiću vatreno oružje? Mogao je bez imalo problema nabaviti na crnom tržištu koje je velik problem Hrvatske, kažu stručnjaci. Premda policija ulaže dosta napora u to da građani nekažnjeno vrate oružje, i dalje je kod velikog broja osoba prisutno oružje nakon Domovinskog rata.

“Otkud puška tom mladiću? Nadam se da će kriminalističko istraživanje to utvrditi. Mi na godišnjoj razini procesuiramo oko 30 kaznenih djela vezano za nedopušteno posjedovanje oružja, a imamo oko 300 optužnih prijedloga po pitanju prekršaja iz zakona o oružju”, rekao je Ante Marković, načelnik Sektora kriminalističke policije.

Do oružja se može doći po cijeni od nekoliko stotina eura

Stručnjaci upozoravaju da je do oružja lako doći i da ga se može kupiti za nekoliko stotina eura. Osim što ga je na ovom području ostalo nakon Domovinskog rata, oružje se može kupiti i na crnom tržištu.

“Oružje je zaostalo većim dijelom iz Domovinskog rata i nije ga problem nabaviti. Puno ga ljudi posjeduje, pohranjeno je na različitim mjestima i ljudi ga nerado vraćaju unatoč raznim policijskim akcijama (…) Ilegalno oružje nije samo u Hrvatskoj, ima ga u BiH, Srbiji i na Kosovu. Cijela regija je krcata naoružanjem i do njega se može vrlo vrlo lako doći”, rekao je za RTL stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Da je sustav zakazao pokazuje friško trostruko ubojstvo u Splitu, ubojstvo 38-godišnjaka prije par mjeseci u Omišu, ubojstvo cijele obitelji na zagrebačkoj Kajzerici u kolovozu 2019., ali i ubojstvo radnice i radnika u Centru za socijalnu skrb u Đakovu iz srpnja 2019.

Na masakr u Splitu osvrnuo se na Facebooku Josip Markotić, MOST-ov vijećnik u Splitu. Komentirao je da se u civiliziranim državama zločini, korupcija i maltretiranje ne rješavaju izlaskom na ulicu i uzimanjem puške pa ubijanjem nego da to rješava policija i pravosuđe. Markotićevu objavu prenosimo u cijelosti:

“U civiliziranim društvima korupcija, nepravda i zločini se ne rješavaju osvetom i uličnim obračunima i ubojstvima. Zato što takve stvari u civiliziranim društvima rješava policija i pravosuđe. Od ovog užasnog zločina (za koji osobno ne mogu naći nikakvo opravdanje) gori je jedino zločin (ne)činjenja korumpiranog hrvatskog pravosuđa.

Trojica ubijenih kriminalaca i narkodilera već godinama su poznata policiji i pravosuđu. Dogodilo se to praktički u kvartu u kojem živim. Kafić pored škole u koju mi idu djeca ‘u roku keks’ je bio okružen specijalcima. Kako to? Pa jer policija dobro zna tko drži kafić i kakvi se ‘akademici’ skupljaju u njemu. I strahovali su da se ubojica ne spusti do kafića i nastavi osvetničko ubijanje. Trojica ubijenih konstantno su maltretirali sve oko sebe. Dilali drogu, reketarili, tukli, prijetili..

Vidim da se dio lokalnih medija sada licemjerno zgraža nad porukama podrške ubojici. A da se za promjenu malo zgražate i oštricu svog pera usmjerite u drugu metu. Za početak da provjerite kako se moglo dogoditi da se jedan od ovih ‘uglednika’ povezanih s određenim ‘miljeima’ na jednom nedavnom svečanom događaju u Splitu slika tik uz predsjednicu? Svi koji sada daju podršku ubojici ne rade to zato što bi veličali ubojstvo, osvetu i kriminal. To rade iz revolta prema ovom nakaradnom sustavu.

Jer da su policija i pravosuđe odradili ono što su trebali odraditi, ta trojica nesretnika bi danas bila živa jer bi bili tamo gdje trebaju biti – u zatvoru”, piše mostovac.

