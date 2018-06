Zdravko Folnegović i dalje se uspješno skriva pred hrvatskim pravosuđem, dok njegove žrtve traže pravdu na sudu.

Kako je više od 50 hrvatskih poduzetnika nasjelo na obećanja o povoljnim kreditima iz švicarskih banaka zbog čega su na kraju ostali bez nešto više od 2,2 milijuna kuna pologa koje su dali Zdravku Folnegoviću, lažnom posredniku i njegovim suradnicima, opisano je u presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Njome je Folnegović nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora, dok je njegova ‘desna ruka’ Zora Vasić dobila tri godine zatvora. Još tri osobe koje su pronalazile hrvatske privatne poduzetnike, mahom građevinare, prijevoznike, ugostitelje i vlasnike apartmana, koji su očito planirali širiti biznis pa im je trebao novac, osuđene su na blaže kazne.

Kako je stvorio sliku švicarskoj biznismena?

Folnegović je doista o sebi stvorio sliku uglednog švicarskog bankara. Klijente je primao u hotelu kraj aerodroma u Zürichu i tvrdio da njegova tvrtka ima neograničene izvore novca. Hvalio se kako u Švicarskoj može dobiti kredite povoljnije od onih što su ih nudile banke u Hrvatskoj i da je potrebno svega 30 dana da sve bude riješeno. Međutim, brzo će se ispostaviti da je Folnegović prevarant, no ljudima u Hrvatskoj koji su ostali bez značanijih iznosa to i nije neka utjeha.

Ovaj slučaj dokaz je kako su zbog visoki kamata na kredite u Hrvatskoj poduzetnici tijekom 2009. i 2010. godine tražili povoljnija financijska rješenja, te su naivno upali u Folnegovićevu mrežu prevaranata. Iako je sada konačno osuđen ovaj 60-godišnjak nije dostupan hrvatskom pravosuđu, no za njim je već na snazi međunarodna tjeralica, budući da se sumnja da živi u Švicarskoj.

“Nakon što sam ostala bez posla i prethodno dogovorenog kredita u firmi za financijsko savjetovanje ZEPO, gdje sam bila financijski direktor, od jedne prijateljice koja je radila u HGK doznala sam njezin tadašnji šef Nadan Vidošević ima kontakt od izvjesnog Valentina Mayera, zaposlenika ING banke iz Züricha i da mi on može pomoći oko realizacije hipotekarnog kredita. Željela sam tim novcima napraviti eko-imanje u kući u Antunovcu”, opisala je na sudu Zora Vasić.

Garancije iz Dubaija za jeftine kredite

Kada je nazvala Mayera, a kasnije će se ispostaviti da je to bio Folnegović, rekao joj je da bi financijska institucija iz Dubaija bila spremna financirati hipotekarne kredite. I tako je sve krenulo. U Švicarsku je otišla s još nekoliko ljudi koji su također željeli povoljne kredite.

“Kasnije je preko mene otvorio predstavništvo u Hrvatskoj”, prisjetila se Zora Vasić opisujući početak suradnje s Folengovićem. Formalno su krediti trebali biti ralizirani preko švicarske tvrtke Axxa La Group, no nakon tri mjeseca shvatila je da se nešto čudno događa budući da niti jedan kredit nije realiziran. Kasnije je doznala da je Valentin Mayer u ING banci zadužen za Francusku i da je došlo do krađe njegovog identiteta. Onda je vidjela i fotografiju Zdravka Folnegovića u novinama i shvatila da se radi o prijevari.

Uplatili polog, pa shvatili da su prevareni

Folnegović je svoje suradnike i klijente uvjerio da je iz Dubaija dobio 25 milijuna eura. No, oni koji su htjeli dobiti kredit od njega morali su uplatiti određeni postotak kao pologa kao i proviziju posrednicima. Hrvatski poduzetnici bili su zainteresirani za kredite koji su se kretali do 150 tisuća eura, pa do dva milijuna eura, te su oviso o visini tog iznosa uplaćivali i pologe. Kamate koje su im obećavane iznosile su 3,5 posto.

Nakon ove presude imaju pravo pokrenuti parnice u kojima će od osuđenih tražiti povrat svog novca.

Folnegović je krajem 1990-ih figurirao i kao važan svjedok protiv hrvatskog krim-miljea, a optuživao je i nekadašnji vrh HDZ-a za teške malverzacije. Međutim, pokazalo se kako su njegove optužbe lažne. Prije pet godina Folnegoviću je, u drugom sudskom postupku, također zbog serije prijevara s kreditima bila izrečena presuda od tri godine zatvora. U trećem postupku dobio je pak godinu i osam mjeseci zatvorske kazne. Iako je neko vrijeme bio u istražnom zatvoru u Hrvatskoj, na kraju je pušten na slobodu što je iskoristio