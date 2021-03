JOSIPA RIMAC KROZ NASELJENO MJESTO VOZILA 130KM/H, ALI NISU JOJ UZELI VOZAČKU: Objašnjenje je legendarno

‘Vozačka dozvola mi je nužna zbog učestalog odlaska u Zagreb zbog sudjelovanja u postupku koji se vodi u USKOK-u, jer su autobusne linije Knin-Zagreb svedene na jednu dnevno’

Bivšu državnu tajnicu Ministarstva uprave i kninsku gradonačelnicu, Josipu Rimac Općinski je sud nedavno kaznio s 3000 kuna jer je kroz naseljeno naselje vozila nedopuštenom brzinom te joj je, uz to, sud naložio i plaćanje sudskih troškova u iznosu od sto kuna. No, daleko je to od kazne koju su tražili kninski policajci – 10.000 kuna zbog prekoračenja brzine i oduzimanje vozače dozvole.

Rimac se, kako piše portal Šibenski, uspjela izvući od oduzimanja vozačke dozvole jer je, osim priznanja i izraženog žaljenja, sudu uz zamolbu objasnila kako joj je vozačka neophodna zbog kaznenog postupka koji USKOK vodi protiv nje daleko od mjesta stanovanja, a budući da su autobusne linije rijetke bilo bi joj teško putovati.

‘Inače poštujem propise’

Prometni je prekršaj Rimac počinila prošle godine, 7. ožujka, nepuna dva mjeseca prije uhićenja u USKOK-ovoj akciji zbog indicija za koruptivne radnje. Rimac je u mjestu Uzdolje u općini Biskupija Audijem vozila 130 kilometara na sat, umjesto dozvoljenih 60. Rimac je u svojoj obrani u pisanom obliku priznala da je vozila neprilagođenom brzinom.

“Želim samo istaknuti kako inače poštujem sve prometne propise, nadasve ograničenja. Ali toga dana sam neprilagođeno vozila zbog kašnjenja na sastanak u Drnišu želeći na planiranu adresu stići prije štićene kolone koja se kretala na istoj trasi od Knina prema Drnišu. Nisam koristila službenog vozača niti službeno vozilo. Žao mi je zbog počinjenog prekršaja i molim da mi se pri određivanju kazne uzme u obzir da do sada nisam kažnjavana za ovakve prekršaje. I vozačka dozvola mi je nužna zbog učestalog odlaska u Zagreb zbog sudjelovanja u postupku koji se vodi u USKOK-u, jer su autobusne linije Knin-Zagreb svedene na jednu dnevno”, piše u obrani koju je Rimac dostavila kninskom Općinskom sudu koji je njenu obranu i uvažio.

Sud smatra da će se svrha kažnjavanja postići izricanjem ublažene novčane kazne te da će ista djelovati odgojno na Rimac.

