JOŠ SE NE ZNA HOĆE LI ZAVADLAV IZNIJETI OBRANU: ‘Skinuli su ga s terapija, nikad nije bio bolje, ali njegovo svjedočenje mora biti suvislo’

Uoči nastavka suđenja Filipu Zavadlavu, njegov odvjetnik je otkrio kako je on skinut s lijekova te se osjeća dobro, ali ne jamči i da će iznijeti obranu

Sljedećeg bi tjedna na Županijskom sudu u Splitu trebalo biti nastavljeno suđenje 25-godišnjem Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo koje je počinio 11. siječnja. Njegov odvjetnik, Branko Šerić otkrio je neke nove pojedinosti o njegovu zdravlju.

“Bio sam u Gospiću u zatvoru kod Filipa prošli tjedan i mogu vam reći da dobro izgleda, dobro se osjeća, nikad nije bio bolje, mogu to slobodno reći. Dan prije mog dolaska skinuli su ga s terapija, više ne pije tablete za teško stanje u kojem je bio”, rekao je Šerić za 24sata.

UŽARENO NA SUĐENJU TROSTRUKOM UBOJICI ZAVADLAVU: Visina kazne će ovisiti o posljednjoj riječi forenzičko-psihijatrijskog tima

Suvisla obrana

No, nije siguran hoće li njegov branjenik iznijeti obranu. Naime, Zavadlav se i dalje ne sjeća dana u kojem je, kako stoji u optužnici, automatskom puškom smaknuo 25-godišnje Marina Ožića Paića i Marina Bobana te 38-godišnjeg Juricu Torlaka.

“Filip bi, kako smo već i ranije govorili, svjedočio o događajima koji su prethodili samom činu. Postoji mogućnost, ali nisam još 100 posto siguran, da će se to i dogoditi. Puno smo razgovarali, Filip surađuje, pustio sam ga da priča, ali njegovo svjedočenje mora biti suvislo, ili ga neće biti”, rekao je odvjetnik.

Zbog situacije s koronavirusom, Filipa u gospićkom zatvoru trenutno posjećuju samo odvjetnik i druge službene osobe, ali ne i obitelj. No, zato i dalje dobiva na desetke pisama podrške. “Bude tu desetak pisama tjedno. Na sva ta pisma on odgovara. To mu puno znači”, istaknuo je Šerić.

ZAVADLAVOV ODVJETNIK NE ZNA HOĆE LI TROSTRUKI UBOJICA BITI U STANJU SVJEDOČITI: ‘Pada u depresiju, definitivno’

TROSTRUKI SPLITSKI UBOJICA MOŽDA UOPĆE NE IZNESE SVOJU OBRANU: ‘U trenutku zločina je bio neubrojiv, ne sjeća se događaja’

Otac i brat nisu svjedočili

Suđenje Zavadlavu je počelo još u kolovozu, kad se on pred sudskim vijeće pod vodstvom sutkinje Višnje Strinić nije htio izjasniti o krivnji. Proces je potom nastavljen krajem rujna i početkom listopada svjedočenjima. Njegov otac Ante i brat Stanislav, iskoristili su svoje pravo da ne svjedoče, no prijatelji, poznanici, socijalni radnik i stanodavka su ispričali da je Filip nekoliko tjedana prije masakra bio u lošem psihičkom stanju. Tim vještaka je također iznio svoje nalaze u kojima su zaključili kako je on u trenutku ubojstava bio smanjeno ubrojiv.

SOCIJALNI RADNIK TVRDI DA JE ZAVADLAV BIO UZNEMIREN; Stanodavka: ‘Rekao mi je: Oprosti, nisam znao što ću, bilo je, ili ja ili, oni’

PRIJATELJICA FILIPA ZAVADLAVA: ‘Na dan ubojstva je bio jako uzrujan, govorio je da će se objesiti na Marjanu’