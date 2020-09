JOŠ JEDNA ŽRTVA VARAŽDINSKOG PSIHIJATRA: ‘Žalila sam za ocem koji je umro u ratu, on mi je rekao da imam ‘daddy issues’. Dignuo mi je majicu…’

‘Sjećam se tog ljigavog smješka koji je imao uvijek kad je davao takve komentare, a kad smo pričali o konkretnim terapijama, bio je hladan’

Više od dva tjedna prošlo je otkada je vijest o “uglednom varaždinskom psihijatru” koji je spolno zlostavljao pacijentice izašla u javnost. Priču o zlostavljanim ženama objavila je Nova TV na emisiji “Provjereno”, a nakon toga krenula je lavina – javilo se još žena koje su bile žrtve istog psihijatra.

Jedna od njih je 32-godišnja žena koja je o svom traumatičnom iskustvu s psihijatrom podijelila s portalom Varaždinski.hr. Da nije lako prijaviti slučaj, osjetila je na vlastitoj koži kada je prije 11 godina upoznala psihijatra.

“Uzmite moju situaciju. Imala sam 21 godinu. Pisalo mi je na papiru da sam emocionalno nestabilna, sama sam u toj situaciji, ne znam za druge slučajeve, a on je ipak psihijatar. Pa mnogi ljudi se ne usude u dućanu žaliti na predebelo narezanu salamu, kako se žaliti u ovoj situaciji kad ne znaš hoće li ti tko vjerovati?”, pita se 32-godišnjakinja.

‘Teško je istupiti javno’

Osim što je teško prijaviti slučaj zlostavljanja, ova žena govori da je iznošenje priče u javnost još teže. Ipak, ona je odlučila sada istupiti i podijeliti svoju priču.

I kako onda istupiti, pa i anonimno, i onda čitati komentare na društvenim mrežama? Čak i da ti ljudi ne znaju tko si, ti to osjećaš. Ja sam ipak istupila – imam 11 godina više, zrelija sam, imam više samopouzdanja. Osim toga, ne živim više u Varaždinu, daleko sam, i to je isto bitno”, govori žena za Varaždinski.hr.

‘Ti imaš daddy isssues’

Kod prozvanog psihijatra došla je 2009. godine, razlog su bili napadaji panike i anksioznost. No, naišla je na nove probleme.

“Prva neugodna situacija bila je kad sam se dotaknula teme da mi nedostaje otac, koji je poginuo u ratu. Rekao je, ‘aha, imaš daddy issues’. Potpuno neprimjeren komentar za jednog psihijatra. Dodao je onda i da što ja hoću, da mnogo djece odrasta bez mame i tate. Potpuno sam bila zbunjena takvim pristupom. Ja sam došla potražiti pomoć, ranjiva sam, strancu iznosim svoje probleme, a on me tako pokopa. Osjećaš se kao da nemaš pravo osjećati tugu zbog gubitka bliske osobe, pitaš se je li u tebi problem”, prisjeća se bivša pacijentica.

‘Moja bivša je u horoskopu bila škorpion, super se š*vila’

Psihijatar je granicu profesionalnog ponašanja prešao kada su on i tada 21-godišnja pacijentica razgovarali o njezinoj budućnosti. Kaže da ju je pitao za fakultet na što mu je odgovorila da bi voljela upisati sociologiju u Sloveniji. Neumjesnih komentara liječnik je imao napretek.

“Pitao me za fakultet. Rekla sam da bih htjela upisati sociologiju u Sloveniji. Njegov komentar na to je bio da on ima motor i da mu ne bi bio problem dolaziti do mene i posjećivati me. Sjećam se tog ljigavog smješka koji je imao uvijek kad je davao takve komentare, a kad smo pričali o konkretnim terapijama, bio je hladan. Jednom prilikom pitao me što sam po horoskopu. Odgovorila sam da sam škorpion. On na to kaže: ‘Moja bivša je bila škorpion i super se š*vila, ali je bila mračna”, govori žena.

‘Dignuo mi je majicu, bila sam u šoku, znala sam da pregled ovako ne izgleda’

Ono što je prelilo čašu povjerenja ove žene prema tom psihijatru jest trenutak kada joj je podigao majicu. Rekao joj je “da se digne”, a ona navodi da je liječnik pokušavao općenito ostvariti dominaciju uz “ja sam doktor” stav.

“Ustala sam, on mi je primio zapešće, izmjerio puls, rekao da sam blago tahikardična, onda je uzeo stetoskop i sam, bez ikakvog pitanja, naglo mi podigao majicu i počeo šrvljati po mojim grudima. Bila sam šokirana, u potpunosti svjesna da tako pregled kod liječnika ne bi trebao izgledati. Ali bila sam i svjesna da neću izvesti nikakvu scenu, da sam na psihijatriji kao pacijentica, a on je liječnik. Vani bi za tako nešto drugoj osobi opalila šamar”, prepričala je neugodnu situaciju za Varaždinski.hr.

Nova psihijatrica joj rekla da taj liječnik vjerojatno spava s pacijenticama

Nakon tog odvratnog i neugodnog iskustva, tada 21-godišnja djevojka je odlučila promijeniti psihijatra te je izričito tražila da to bude ženska osoba. Kaže da joj je iz liječnikova ponašanja bilo jasno da ona nije jedina prema kojoj se tako odnosi, što joj je potvrdila i nova psihijatrica.

“Psihijatrica mi je rekla da on vjerojatno spava s pacijenticama jer tako pokušava doprijeti do njih. No ona je bila ok, ne zamjeram joj ništa. Kazala mi je: ‘Baš sam jučer na tebe pomislila. Jedna pacijentica zatrudnjela je s onim psihijatrom’. Eto, ja sam na prve znakove uznemiravanja pobjegla od njega. Ništa od toga što je on radio meni nije laskalo. Nekima možda je. Ne osuđujem ih, riječ je o manipulatoru”, ispričala je žena.