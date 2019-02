JEZIVI OBRAT NA SUĐENJU ŽENI KOJA JE ZARILA NOŽ U SRCE MUŽU: Majka ubijenog: ‘Ksenija ga nije ubila sama’

Majka ubijenog Mirka Topolovčana u izjavi na suđenju rekla je kako vjeruje da ga njegova supruga nije sama ubila

Branka Peršić, majka ubijenog Mirka Topolovčana (39), dala je u utorak iskaz na varaždinskom sudu na kojem je iznijela neke prilično zapanjujuće tvrdnje. Za ubojstvo supruga Mirka optužena je Ksenija Topolovčan.

“Ponašanje mog bivšeg supruga na sprovodu nije bilo ponašanje ožalošćenog oca jer on nije htio pristupiti do odra i davao je neke neprimjerene komentare. Naknadno sam razgovarala s majkom optuženice koja mi je rekla da je optuženica imala nešto s mojim bivšim mužem, odnosno da su njih dvoje bili u vezi. Osim toga, od susjeda koji su bili na sprovodu čula sam da je govorila na taj ponedjeljak kad se dogodilo ubojstvo da će to biti krvavi ponedjeljak”, rekla je Branka Peršić.

Mirko i Ksenija, koji su inače i roditelji dvoje djece, često su se znali svađati. Kobnog dana, Ksenija je kuhinjskim nožem supruga ubola u prsni koš dok je ležao u krevetu. Mirko je preminuo na putu do bolnice, a Kseniji je utvrđeno da je tada imala 2,60 promila alkohola u krvi.

Nije sama počinila ubojstvo?

Branka Peršić je na suđenju iznijela jednu šokantnu prepostavku. “Poznavajući raspored prostorija i na temelju svega što sam čula smatram da optuženica vjerojatno nije sama počinila kazneno djelo. Prostorija u kojoj se dogodilo ubojstvo je mala prostorija i nije prostorno omogućavala da se događaji odvijaju na način da se vodila nekakva borba između optuženice i mojeg sina.

Ali, naglašavam da ja ne okrivljujem optuženicu, niti svojeg sina, niti bivšeg supruga, jer smatram da je ona ovisnica o alkoholu. Razgovarala sam s njezinim bivšim supurgom koji mi je rekao da je u tri navrata i na njega nasrnula. I moj sin Mirko znao je konzumirati alkohol, i to često, i nije mu trebalo puno da se napije. I moj bivši suprug bio je alkoholičar”, rekla je majka ubijenog.

Branka je također rekla da je razgovarala sa sinom u mjesecu kada je ubijen te da joj je on tada rekao da više “ne može izdražati”, bez specificiranja razloga. Nadodala je da ju je snaha jednom napala sjekirom: “Ne znam zbog čega, ali pozvala sam policiju, a postoje i svjedoci tog događaja.”

Sukob zbog prodaje stroja

Prema njoj povod za sukob koji je kulminirao ubojstvom bio je u tome što je Ksenija inzistirala da se proda neki stroj kako bi ona mogla otići iz kuće.

“Susjedi su pričali da su u više navrata pred kućom vidjeli policiju, no nitko mi nije rekao da je vidio bilo kakve ozljede na optuženici, već su uglavnom svi pričali da je ona prva započinjala sukob”, rekla je na kraju svog iskaza majka ubijenog Mirka, piše Jutarnji list.