JEZIVI DETALJI UBOJSTVA U KOPRIVNICI: Alojz (83) je potpuno izmrcvario suprugu; Policajac koji je vidio prizor prima pishološku pomoć

Istragom je utvrđeno kako je 83-godišnji Alojz Mazurek nožem iskasapio svoju 79-godišnju suprugu Slavicu zbog sukoba oko podjele bračne stečevine nakon razvoda, odnosno vlasništva nad kućom u kojoj su oboje živjeli

Na vidjelo polako izlaze detalji stravičnog ubojstva, koje se dogodilo 14. listopada u Koprivnici. Za ubojstvo 79-godišnje Slavice Mazurek osumnjičen je njen bivši suprug, 83-godišnji Alojz. On se na saslušanju kod tužitelja aktivno branio. “Ne mogu puno toga reći zato što istraga nije javna, no mogu reći da se branio”, potvrdio je Podravskom listu glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, Darko Galić.

Iza opisne formulacije “više ubodno-reznih rana”, policija je skrila Alojzovo sadističko iživljavanje nad tijelom svoje supruge, piše Podravski. Doznaje se kako je jedan od policajaca koji su stigli na intervenciju u Omladinsku 13 u Koprivnici, završio na bolovanju i psihološkoj pomoći nakon što je zatekao prizor ubojstva. Alojz Mazurek je navodno nekoliko puta ubo Slavicu nožem, a nakon što je iskrvarila ju je zasjekao po trupu, ali i po vratu, do te mjere da joj je umalo odrubio glavu.

STRAVA U KOPRIVNICI: U kući pronađeno tijelo žene, na mjestu zločina uhićen muškarac; ‘Svaki dan je policija bila tamo’

Istraga potvrdila sumnje

Istraga je potvrdila ranije sumnje kako se ovo zvjersko ubojstvo dogodilo zbog podjele bračne stečevine nakon razvoda, odnosno vlasništva nad obiteljskom kućom u kojoj su oboje živjeli. Dva dana nakon ubojstva trebalo je biti zakazano ročište na Općinskom sudu u Koprivnici kojim bi se okončao postupak razvrgnuća vlasništva, no to je službeno obustavljeno. Alojz je, prema izvorima upućenima u istragu, u svojoj obrani rekao da ga je Slavica maltretirala i prijetila mu da će mu sve uzeti zbog toga što se rastao od nje. Rekao je da je “pukao” te počinio zločin u afektu te da nije vladao svojom voljom u tim trenucima, ranog prijepodneva 14. listopada.

JEZIVI DETALJI IZ KUĆE UBIJENE KOPRIVNIČANKE: ‘Svakih nekoliko dana dolazila je policija, imali su po zidovima dosta oružja’

Neuobičajeni mir

Tijelo je pronađeno tek oko 15 sati, kada su susjedi primijetili da je kod Mazurekovih neuobičajeno mirno te da su rolete na Slavičinu dijelu kuće spuštene. Obavijestili su Slavičinu sestru Nadu Videc, koja je potom obavijestila policiju.

“Pila sam vani kavu, zvala me susjeda Danica. Bilo je oko 15 sati. Rekla mi je ‘susjeda Nada, kod Slavice nešto nije u redu, zovite policiju’. Nazvala sam policiju i zamolila ih da provjere što se događa u Omladinskoj 13. Rekli su da će provjeriti, otišli su tamo. Nazvala me susjeda drugi put i rekla da Alojzu stavljaju lisice. Znala sam da nešto nije u redu. Nisu me dalje pustili u kuću, nisam je vidjela. Odveli su me na policiju gdje sam dala iskaz. Od šoka se niti ne sjećam što sam im rekla”, ispričala je Podravskom Nada Videc koja se brinula o svojoj sestri nakon što je doživjela moždani udar i mučnu rastavu braka koja je završila njenom smrću.