JEZIVA PRIČA O TINEJDŽERU KOJI JE UBIO UČITELJICU NA BRUTALAN NAČIN: Njegove prve, bizarne riječi nakon tog čina izazivaju jezu

Prije pet godina 15-godišnji tinejdžer je ubio svoju učiteljicu španjolskog, jer mu je zabranila odlazak na izlet.

Za Ann Maguire, iskusnu učiteljicu na katoličkom koledžu Corpus Christi u engleskom Leedsu, 28. travnja 2014. bio je dan kao i svaki drugi. Tog je dana na koledž krenula iz doma kojeg je dijelila sa svojim suprugom, koji ju više nikad nije vidio. Ann nikad ne bi pomislila o strašnoj sudbini koja ju je čekala kad je stigla na predavanja.

William Cornick imao je samo 15 godina kada je izvršio brutalni napad na svoju profesoricu španjolskog. Imao je zamjerku protiv 61-godišnjakinje, koju je samo nekoliko mjeseci dijelilo od mirovine kada je brutalno izbodena na smrt pred užasnutim kolegama i učenicima. Povod – Ann je zabranila Cornicku da ode na izlet jer nije napravio domaću zadaću.

Sedam uboda

Cornickova zamjerka pretvorila se u gnjev te je počeo slati uznemirujuće poruke kolegama o ubojstvu učiteljice. Jedna od poruka je glasila: „Apsolutno jedino što j***** k**** zaslužuje jest više od smrti, više od boli i više od mučenja, više od svega što možemo razumjeti. Sve dok je živa, bit ću depresivan, tužan i ljut… tako da postoji samo jedna stvar”, prenosi Mirror.

Čak je školskim prijateljima ponudio “cenera” (10 funti) da ubiju Ann i to nekoliko tjedana prije nego što je on to sam i učinio. No, Cornickove hladnokrvne reakcije u sekundama prije nego li je ubio svoju učiteljicu, bile su najgnjusnije.

Mirno je ustao sa stolice u učionici pokraj Anneine i namignuo svom prijatleljuu prije nego što je ušao u susjednu sobu i krenuo u svoj nasilni napad. Tinejdžer je uboo Ann sedam puta u leđa i vrat nožem s oštricom dugom 21 centimetar. Držeći se za vrat, učiteljica je pokušala pobjeći i pala u ruke kolegice Susan Francis, koja je dotrčala kad je čula komešanje. Nažalost, Ann je iskrvarila do smrti.

Uzoran učenik

Dok je čekao policiju, Cornick je mirno sjeo i promrmljao: “Dobra vremena.”. Nakon uhićenja, tinejdžer je rekao da ga “boli briga” o onome što je napravio.

Doktor John Kent, koji je proveo Cornickovu psihijatrijsku procjenu, rekao je za The Sun: “Jedan komentar je bio vrlo zapažen, rekao je da zna da će se obitelj žrtve uzrujati, ali ga nije briga, u njegovim očima sve što je učinio je u redu i krasno.”

Ubojstvo je bilo tim više neshvatljivo, jer je prije bio uzoran učenik. Opisan kao vrlo bistar sa 100-postotnim zapisom prisutnosti, tinejdžer se nadao sjajnoj karijeri u vojsci. No, kada mu je s 12 godina dijagnosticiran dijabetes, snovi su mu bili srušeni. Mladić je nastavio marljivo učiti u školi, ali oni koji su ga poznavali opisali su ga kao “usamljenika” koji je bio “opsjednut računalnim igrama”. Za njegove roditelje rečeno je da su mu bili posvećeni i da je došao iz stabilne kuće. Bio je tako pametan da je čak pristupio nekim testovima za visoka učilišta.

Nema objašnjenja

Postupci mladića zbunili su psihologe, koji su rekli da nije bilo naznaka koje bi sugerirale da će izvršiti takav brutalni zločin.

Doktorica Keri Nixon, koja se pojavila u seriji “Najubojitija djeca Britanije”, rekla je: “To je vrlo rijetko, ali bilo je trenutaka u mojoj karijeri gdje sam susrela ljude s vrlo malo toga u njihovim životima što bi izazvalo takvo ponašanje. Ne možete pronaći objašnjenje i smatrate da je ta osoba samo zla. Ti su slučajevi prilično hladni.”

Cornick je bio jedan takav slučaj.

“Nije bilo uobičajenih uznemirujućih znakova, moglo je to biti bilo čije dijete. Nismo vidjeli uobičajenu pozadinu slučaja, koju obično vidimo kod nekoga tko je bio vrlo nasilan. To je bilo tako šokantno”, izjavila je Nixonova.

Doživotna kazna

Pozvala je druge da prijave uznemirujuće ponašanje kao što je Cornickovo, što nije učinio nitko od njegovih suučenika.

“To je također bio slučaj apatije promatrača. Njegovi prijatelji su pretpostavljali da se netko drugi mora nositi s tim, jer je ono što je on govorio bilo jako loše. Ali kada vidimo ili čujemo ovakvo ponašanje, moramo biti svjesni i prijaviti ga.”

Cornick se izjasnio krivim za ubojstvo učiteljice Ann Maguire, ali nikada nije dao objašnjenje zašto je izvršio ubojstvo bez ikakva povoda. Osuđen je na doživotni zatvor, gdje mora odslužiti najmanje 20 godina.