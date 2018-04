Tragedija kakvu lipički kraj ne pamti, dogodila se jučer u Marinom Selu.

Mještani Marinog Sela, u okolici Lipika, potreseni su brutalnim ubojstvom koje se jučer dogodilo u jednoj obiteljskoj kući. Oko 13:30 u kući je izbio požar, a po gašenju je u njoj pronađeno tijelo žene, majke šestero djece. Prema prvim informacijama, nesretna žena nije stradala u požaru već je ubijena ranije.

Prvi osumnjičeni bio je njezin suprug koji je nakon tragedije pobjegao te se skrivao u šumi, no u večernjim je satima pronađen. Jutarnji piše kako su ga pronašli dok je bezbrižno spavao u šumarku. Kad su ga policajci trgnuli iz sna, nije se opirao. Uhitili su ga i odveli u policijsku postaju gdje mu je izmjereno više od dva promila alkohola u krvi.

LJUBOMORNI MUŽ UBIO PA ZAPALIO SUPRUGU I MAJKU ŠESTERO DJECE? Susjedi u šoku: ‘Imala je ranu na glavi, a požarom je htio prikriti zločin’



Nakon očevida tijelo je prevezeno u bolnicu radi obdukcije kako bi se utvrdili svi elementi ovoga nesretnog događaja.

Kako pričaju mještani, radi se o paru koji je otprije imao narušene obiteljske odnose, no nitko nije očekivao da bi moglo doći do ovako tragičnog kraja. Na bijelom zidu bunara kraj kuće crvenim slovima je ispisana poruka, no ne zna se točno tko ju je ostavio. Ona glasi: ‘Posljednja želja da smo zajedno u grobu.’ Je li to napisao suprug te znači li to da ju je ubio i potom htio presuditi sebi, pokazat će očevid i daljnja istraga.

Susjedi, koji su upoznati sa situacijom ovog bračnog para, kažu kako je muškarac bio vrlo ljubomoran te da su stvari znale eskalirati kad bi popio. Žena se, navodno, već ranije htjela rastati, no u posljednje se vrijeme, kažu susjedi, činilo kako im kreće nabolje.

Prema prvim informacijama, nakon gašenja požara, u kuću je ušao jedan od sinova ovog bračnog para koji je po izlasku u nevjerici rekao da je ‘mama mrtva’, no da nije stradala u požaru već da je zadavljena.