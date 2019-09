JESTE LI VIDJELI OVOG ČOVJEKA? Otišao iz kuće u okolici Sinja, navodno je viđen u busu za Zagreb

Branko Vojković je visok 195 centimetara, ovalnog lica sa zelenim očima te srednje tjelesne građe, a u trenutku nestanka je na sebi imao tamnoplavu košulju, traperice i plavu kapu

Policija traga za 51-godišnjim Brankom Vojkovićem iz Sinja koji je još u subotu ujutro otišao iz svoje kuće u Otoku Dalmatinskom pored Sinja. Na portalu Nestali.hr se navodi kako je visok 195 centimetara, ovalnog lica sa zelenim očima te srednje tjelesne građe. U trenutku nestanka je na sebi imao tamnoplavu košulju, traperice i plavu kapu.

Nije sklon odlascima

Njegova sestrična Marija Vojković kaže kako nije sklon odlasku iz kuće, a da se ne javi. Od rodbine ima samo nju, njezinu obitelj i sestru koja je smještena u ustanovi socijalne skrbi.

“On je hrvatski branitelj, ima PTSP i pod terapijom je”, kazala nam je Marija Vojković.

Dodaje kako se na društvenim mrežama pročulo za njegov nestanak i tvrdi kako je dobila poruku od jednog muškarca koji ga je navodno vidio.

Otputovao u Zagreb?

“Prema zadnjim informacijama, on je u Splitu sjeo na bus u 11.15, koji je do Zagreba stao samo na odmorištu Janča. Pretpostavljam da je on negdje u Zagrebu. Već je dugo bez terapije i s nešto malo novca, nema nikoga tamo”, objašnjava sestrična.

Vjeruje kako će ga naći te ističe dobru suradnju s policijom, s kojom je već podijelila ove informacije. Zasad nema nikakvih saznanja o tome da je negdje viđen, pa ona, ali i policija mole sve koji su ga vidjeli ili znaju nešto o njegovu nestanku da se jave u najbližu policijsku postaju, pozivom na broj 192 ili e-poštom: nestali@nestali.hr.