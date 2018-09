JEDNOGODIŠNJAK ZATVORIO BAKU NA BALKONU: ‘Nagovarali smo ga da se makne od vrata, no nije razumio. Nije puno plakao’

Baka je čuvala unuka, a u jednom trenutku izišla je na balkon uz sobu gdje je bilo dijete. Tada je dječak zatvorio balkonska vrata i žena više nije mogla ući

Osječki vatrogasci u četvrtak poslijepodne imali su jednu neobičnu, ali ne i neuobičajeni intervenciju. U tamošnjoj Šamačkoj ulici spasili su baku i njezinog jednogodšinjeg unuka koji je nehotice baku “zarobio” na balkonu stana.

Vatrogasci su došli na lice mjesta nakon poziva građana da baka na balkonu doziva u pomoć.

Dječak uporno stajao uz balkonska vrata

“Došavši na mjesto intervencije, utvrdili smo da je baka čuvala unuka i u jednom trenutku izišla na balkon uz sobu gdje je bilo dijete. U tom trenutku dječak je zatvorio balkonska vrata i žena više nije mogla ući. Došli smo do žene preko balkona susjednog stana, no nismo mogli ništa učiniti jer je dječak uporno stajao uz staklo balkonskih vrata. Pokušavali smo ga nagovoriti da se makne, no nije razumio. Nije puno plakao”, kazao je za Glas Slavonije Zlatko Turinski, voditelj odjela Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek.

Tada su vatrogasci pozvali u pomoć ključara, no u međuvremenu je mališan sam riješio ovu problematičnu situaciju kojuje sam izazvao.

Ušli tek kad je mališan zaspao na podu

“Odjednom se maknuo od vrata, oko metar, legao i zaspao na podu. Tada smo polako sjekiricama podignuli vrata, pazeći da slučajno ne bi došlo do pucanja stakla, i otvorili ih. Jednostavno nismo mogli ništa raditi dok se dječak nije maknuo”, pojasnio je Turinski.

Osječki vatrogasci proljetos su, na sličan način, spasili jednoipolgodišnju djevojčicu koja se također zatvorila u stanu. Kada su ušli kroz krovni prozor zatekli su je kako pokrivena dekicom mirno sjedi uz ulazna vrata.