JEDNO JE DIJETE RANJENO U LICE, DRUGO U RUKU: Policija pucala na kombi s migrantima, oglasio se i Plenković: ‘Žao mi je’

Krijumčar ljudima nije se zaustavio pa je policija počela pucati u čemu je ozlijeđeno dvoje djece

Nakon policijske potjere koja se sinoć odvijala na području PU zadarske, o svemu se oglasila policija, ali i premijer Andrej Plenković. Policija je pucala prema kombiju krijumčara ljudi koji se nije zaustavio, a ranjeno je dvoje djece.

“Policija štiti granice od nezakonitih migracija, izražavam žaljenje zbog ranjavanja djece, mislim da je to jako loše, siguran sam da će istraga pokazati kako se to dogodilo. Očekujem od policije da nastavi štiti granicu od krijumčara ljudi, u ovom slučaju iz Bosne i Hercegovine’, rekao je premijer za N1 i dodao da se nada da više neće biti ranjavanja, no siguran je da će problem migracija trajati još godinama.

FILMSKA POTJERA ZADARSKE POLICIJE: Krijumčar ljudi nije htio zaustaviti kombi, uslijedila pucnjava u kojoj je ozlijeđeno dvoje djece

Najviše migranata iz Afganistana i Iraka

Nakon što je policija dobila dojavu o krijumčaru ljudi, pokušali su u nekoliko navrata zaustaviti taj kombi. Kada se vozač odbio zaustaviti, na području Raštele je postavljena blokada kako bi policija na taj način zaustavila kombi. Vozač je unatoč tome nastavio vožnju prema njima, na što je policija ispalila nekoliko metaka u smjeru kombija.

Vozač je potom iskočio iz kombija i pobjegao u šumu. Kako se i sumnjalo, u vozilu su bili ilegalni migranti: 29 osoba stranih državljana, među kojima je bilo i djece. Sedam je osoba ozlijeđeno tijekom te opasne vožnje, a dvoje djece imaju ozljede i od pucnjave koja se odvijala prilikom pokušaja zaustavljanja ovog kombija. Jedno je dijete ranjeno u lice, a drugo u ruku, doznaje Večernji list. Djeca su prebačena u bolnicu u Zadru i nisu u životnoj opasnosti.

Za sada se nagađa da je krijumčar državljanin jedne od susjednih zemalja. Policija je priopćila da je u kombiju bilo 29 migranata iz Afganistana i Iraka, a mešu njima je najviše djece mlađe od 10 godina, rekao je glasnogovornik PU zadarske, Elis Žodan za Večernji list.

Žodan je dodao za N1 da su ozljeđena djeca u dobi od 12 godina, a sada su stabilno. Ostatak krijumčarenih ljudi trenutno se nalazi u službenim prostorijama policije u Srbu radi obrade. Policijski timovi i pas tragač još uvijek traže krijumčara. Žodan je dodao da će policija poduzeti sve kako bi osigurala mir i sigurnost stanovništva i sačuvala granicu.

‘Rekli su nam da se zatvorimo u kuću i ne izlazimo’

Potjeru i pucnjavu vidjeli su i mještani, koje je sve uznemirilo.

‘Ja sam baš u tim trenucima bio kod prijateljice na kavi. Ona živi u kući na osami, a tada je započela pucnjava. Prvo jedan pucanj, pa drugi, pa treći, i tko zna koji zaredom.

Odjednom sam vidio policiju kako tuda vozi i kreće se i jedan je došao do mene i rekao mi da se zatvorim s prijateljicom u kuću. Poslije je ponovno došla policija i rekla da idem ja i da vodim prijateljicu sa sobom u Srb jer je kuća na osami i moguće je da se krijumčar ili više njih upravo tu skriva’, rekao je za Večernji list Milan Ciganović.