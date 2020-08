JEDINA PREŽIVJELA ŽRTVA TROVAČA IZ PLAŠKOG: ‘Popio sam pet pića i plesao s njom, a onda sam se onesvijestio. Našli su me golog’

Obitelj i poznanici žrtava para iz Plaškog koji je trovao mještane i potom ih pljačkao tvrde kako su oni otrovali više od dvije osobe, a to smatra i jedini čovjek koji je preživio njihovo ‘čašćenje pićem’

Nakon što je karlovačka policija objavila rezultate istrage triju sumnjivih smrti na području Plaškog, mještani su odahnuli. Naime, prošle godine u kafićima na tom području je preminulo nekoliko muškaraca koji su prije svoje smrti bili u društvu izvanbračnog para dobro poznatog policiji po raznim nedjelima. Utvrđeno je da su 34-godišnja I. O. i 61-godišnji N. B., u piće sumještana ubacivali antipsihotik s djelatnom tvari klozapin. Otkriveno je i da je N.B. koristio takve lijekove, a pretresom u njegovoj je kući pronađeno nekoliko kutija Leponexa.

“Odahnulo nam je nakon što su trovači uhićeni. Nadamo se da je to kraj, no bojimo se da nisu uhvaćeni svi i da je puno više ljudi otrovano nego što se utvrdilo policijskom istragom”, uglas tvrde mještani Plaškog.

Jednoga su dvaput otrovali

N.B. i njegova izvanbračna partnerica sumnjiče se da su 26. veljače prošle godine tako ubili 81-godišnjeg Antu Ivašćanina, dva mjeseca kasnije trovanju je podlegao 51-godišnji Milan Vidaković, a samo tjedan dana prije njegove smrti pokušali su otrovati i 61-godišnjeg Milana Vrcelja. Njega je spasio poznanik koji ga je vidio onesviještenog na terasi kafića te pozvao hitnu pomoć.

“Zadovoljan sam što se tome stalo na kraj, jer što se meni desilo, može se dogoditi svakom čovjeku. Dobro je što se to pokrenulo, da se upozori ljude jer nije normalno što se događalo. Ja sam jedva živu glavu izvukao. Spasio me čovjek koji me poznaje. Iako se nikad s njima nisam družio niti piće popio, sjeo sam kod njih, popio pet pića, rakiju travaricu, plesao s njom, a u međuvremenu otišao u WC. Kad sam se vratio za stol, onesvijestio sam se. Izvukli su me, a pronađen sam gol, bila mi je isparana odjeća s leđa, a novca, ono što sam imao, oko 400, 500 kuna, nije bilo”, ispričao je za 24 sata svoje iskustvo Vrcelj te dodao da je bio praktički klinički mrtav te da i danas osjeća posljedice trovanja. Zahvalan je liječnicima što su ga spasili, ali podsjeća i na smrt svog imenjaka iz Ličke Jesenice.

“Njegov otac je ležao sa mnom u bolničkoj sobi kad sam doznao da je umro. Još mi je i rekao da se boji da će tako i njegov Milan završiti. On je također pronađen gol kraj pekare iza kafića, a večer prije vidjeli su ga u društvu osumnjičenika u ugostiteljskom objektu. S njima je popio nekoliko piva i s njima otišao. Mještani su rekli da su njemu uzeli 700 eura, ali da to nije bio prvi put da su ga otrovali. Dva tjedna ranije su ga samo ošamutili i uzeli mu novac”, ispričao je Vrcelj.

Klozapin godinu dana bio u truplu

Vrcelju su u bolnici ustanovili da nešto ima u krvi. Ustanovili su to i 81-godišnjem Anti Ivašćaninu, no tek nakon ekshumacije koju je naredilo Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. U njegovim su posmrtnim ostacima godinu dana nakon smrti pronašli kobni klozapin.

“Tad smo samo znali da je sjedio za stolom, pio pivu i ‘zaspao’. Nismo ništa sumnjali jer je imao godina, a nije bilo sumnje u nasilnu smrt. No, tjedan dana nakon njegova pokopa krenule su priče o trovanju u plaščanskim kafićima. Ove godine u veljači je ekshumiran i napravljena je obdukcija, no mi rezultate obdukcije ne znamo”, rekao je Milan, brat preminulog Ante.

Svi tvrde da je dvojac odgovora za smrt najmanje pet do šest ljudi te se nadaju da će policija provesti istragu kojom će se to utvrditi. Dotad je muškarcu određen istražni zatvor dok žena već služi zatvorsku kaznu zbog drugih nedjela.

