Među uhićenima su i dvije djelatnice koje su bile zaposlene u stomatološkoj ordinaciji.

Poznati hrvatski stomatolog D. M. (46) posljednjih je mjesec i pol dana bio izložen iznudi teškoj čak 300 tisuća eura. Osim novca, ljudi koji su ga iznuđivali tražili su da im preda i poslovnu dokumentaciju svoje ordinacije koja, inače, posluje u Hrvatskoj, Italiji i Srbiji, te je među poznatijima po ugradnji implantata.

Slučaj je policija počela rasplitati čim je stomatolog prijavio da ga se iznuđuje, a akcija je finalizirana prošli tjedan kada je troje osumnjičenih uhićeno. U postavljenu policijsku klopku upale su tako 35-godišnja I. Z. M. i 34-godišnja A. N., te 46-godišnji A. Dž.

Željele ga prijaviti zbog utaje poreza?

Prema prijavi, 46-godišnjak, koji je inače vlasnik nekoliko tvrtki što se bave hotelijerstvom i energetikom, tražio je preko njegovih zaposlenica novac i dokumentaciju, a zatim je trojac počeo tražiti i isplatu 300 tisuća eura. Navodno ti zahtjevi nisu bili upućeni izravno stomatologu, već posredno, preko njegova odvjetnika.

Iz izvora bliskih istrazi doznajemo da su dvije djelatnice dokumentaciju iz njegove ordinacije uzele kako bi je predale Državnom odvjetništvu jer su sumnjale da se u poslovima s pacijentima iz Italije masovno vara na poreznim davanjima. Učinile su to u dogovoru sa 46-godišnjakom, koji im je i savjetovao da sumnje u legalnost poslovanja ordinacije prijave nadležnim službama.

Stomatolog je, doznavši za nestanak dokumentacije, cijeli slučaj prijavio policiji i to kao iznudu. Troje prijavljenih ubrzo je uhićeno, a policija je ocijenila kako ima dovoljno dokaza da protiv njih pokrene postupak. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu tažilo je da im se odredi istražni zatvor, no sudac istrage odbio je to učiniti.

Zaključeno je kako nema opasnosti da bi bilo tko od njih mogao ponovno nauditi uglednom stomatologu, pa će rasplet postupka čekati na slobodi.