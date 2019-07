JEDAN OD NAPADAČA IZ PULE JE VOJNIK: Pretučeni penzioner otkriva; ‘Gađali su me stolicom, a kad sam pao cipelarili’

Zbog navoda kako je jedan od napadača djelatna vojna osoba Ministarstvo obrane reagiralo je priopćenjem

Jedan od napadača na starijeg gospodina u Puli bio je vojnik. Jučer su na Danteovom trgu u Puli trojica maskiranih napadača naoružana palicama nasrnula i pretukla 67-godišnjeg umirovljenika Evelina Valea koji je čuvao inventar i terasu kafića. Umirovljeniku su napadači slomili ruku i tri rebra, a sva trojica napadača su uhićena.

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska osudili su napad na umirovljenika u Puli i izrazili žaljenje zbog tog događaja.

[VIDEO] BRUTALAN NAPAD U PULI: Divljaci s palicama pretukli penzionera koji je čuvao kafić, slomili mu ruku i rebra

POLICIJA UHITILA NAPADAČE NA PENZIONERA U PULI: U divljačkom napadu u zoru slomili su mu ruku i rebra

MORH osudio napad

“Prema informacijama dobivenim od nadležnih državnih tijela, postoje osnove sumnje kako je jedan od trojice napadača, pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji je izvan radnog vremena, izvan redovne djelatne službe sudjelovao u napadu na stariju osobu. Ako se kriminalističkim istraživanjem utvrdi da je pripadnik Hrvatske vojske počinitelj kaznenog djela, pokrenut će se kazneni i stegovni postupak koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe”, stoji u priopćenju MORH-a.

Zaključuju kako “Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska najoštrije osuđuju napad u Puli i oštro sankcioniraju bilo kakav oblik nasilja. Riječ je o izdvojenom slučaju neprimjerenog ponašanja koje smatramo nedopustivim. Ovim putem, Ministarstvo obrane izražava žaljenje zbog predmetnog događaja i upućuje isprike zbog nedopustivog ponašanja pripadnika OS RH”.

Pretučeni Evelino Vale iz Pule pred novinarima je govorio o događaju koji je zgrozio hrvatsku javnost. “Njih trojica došla su oko 6.10 ili 6.15 i počeli ljuljati zastavu. Ja sam im rekao da puste to na miru. Pitali su me kad se otvara kafić, odgovorio sam im oko osam i pol”, kazao je Vale. Nakon toga su otišli, ali su se vratili.

“Jedan me je počeo udarati po glavi, imam čvorugu na tom mjestu odozada. Kad sam se digao, bacio je stolicu na mene. Vidi se na snimci. Kad sam bježao, pao sam dolje, onda su me počeli udarati nogama”, rekao je.

“Prvi put sam ih vidio u životu, bez riječi su stavili kapuljače na glave i krenuli na mene”, kazao je i dodao kako ne zna koliko je to sve trajalo. “Pobjegao sam s terase van prema zaštitaru na Pošti jer oni imaju pištolj. Mislio dam da će me makar on zaštititi. Da sam imao pištolj, ja bih ih ubio svu trojicu, na licu mjesta”, kazao je.