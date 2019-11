JE LI PROČELNIK MINISTARSTVA VODIO PARALELAN ŽIVOT? Sumnja se da je podvodio djevojku iz Zagreba i od nje uzimao novac

Albniu Lampeu je produljen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Općinsko državno odvjetništvo u Puli produljilo je istražni zatvor do 6. prosinca 57-godišnjem Albinu Lampeu, pročelniku Ministarstva poljoprivrede za Istarsku županiju. On je u listopadu uhićen zbog sumnje da je gotovo tri mjeseca organizirao prostituciju i prisiljavao 30-godišnjakinju da pruža seksualne usluge. On je ženi, koja je iz Zagreba došla na sezonski posao u Istru, uzimao zaradu od prostitucije, doznaje Glas Istre.

Više detalja o samoj istrazi protiv Lampea, ali i protiv drugih ljudi koji bi mogli biti upleteni u slučaj, nema, jer su iz Općinskog državnog odvjetništva poručili kako je “donijeto rješenje da je predmetna istraga tajna u cijelosti.” No, doznaje se kako je Lampeu produljen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.