JE LI POLICIJSKI PRESRETAČ UZROKOVAO TRAGEDIJU NA ČAVLIMA? Svjedoci tvrde da je pretjecao cisternu prije nego se prevrnula

Iako policija tvrdi kako dosad nije pronašla uzročno-posljedičnu vezu između postupanja svog presretača i prevrtanja cisterne kod Rijeke, pozivaju svjedoke da im se, makar i anonimno, jave kako bi razriješili nepoznanice u istrazi

Niti tri dana nakon stravičnog prevrtanja cisterne s gorivom na brzoj cesti u Čavlima pored Rijeke, nije poznato što je tomu kumovalo. Dok 28-godišnji vozač Ivica B. i dalje u nesvijesti, životnoj opasnosti i bez ruke leži u KBC-u Rijeka, policija moli očevice da im se jave. Naime, potvrdili su da dosad nisu utvrdili uzročno-posljedičnu vezu između postupanja svog presretača nad kamionom marke Mercedes navodno srpskih registracija i same nesreće, iako se po društvenim mrežama piše da je policijski Audi sudjelovao u nesreći.

Presretač pretekao cisternu prije prevrtanja

No, Jutarnjem se javio vozač kamiona koji je vozio otprilike 500 metara iza cisterne. Tvrdi kako je ispred nje vidio Mercedesov kamion i presretač koji ga je jurio. Kaže da ne može procijeniti njihovu brzinu, ali je uvjeren u to da je vozač cisterne marke Scania vozio preblizu.

“Nije točno da je presretač ušao ispred Scanije, nego ju je prešao kako bi zaustavio Mercedes ispred nje. Je li to bilo naglo, prebrzo, profesionalno ili ne, ja ne mogu procijeniti. Jednako tako, ne mogu tvrditi da bi kamion koji se kretao iza mogao bez problema proći bez ovako drastičnog manevra na koji se odlučio. Što se dogodilo, neka zaključi policija. No, moguće je da se dogodila svojevrsna lančana reakcija, da je vozač Mercedesa, nakon što je vidio policijsko vozilo s rotirkama ispred sebe stisnuo kočnicu pa je takva nenadana reakcija zbunila vozača Scanije, koji je skrenuo naglo ulijevo i onda je uslijedila nesreća”, ispričao je vozač.

Teret ga odbacio u drugu traku

Upravo to su detalji koje policija treba rasvijetliti u svojoj istrazi i zbog čega su pozvali svjedoke da im se jave. Vozač koji je vidio nesreću smatra da je jedan od uzroka i vrsta tereta. To je potvrdio i njegov kolega, inače dugogodišnji vozač cisterni, koji tvrdi da bi Ivica B. uspio ispraviti svoj tegljač da je prevozio običan teret. No, ovako su sile koje je stvorila ljuljajuća tekućina u cisterni zanijele i bacile čitavo vozilo na drugi prometni trak.

“Možda je reakcija bila panična i stoga nagla, a to je najgore što možete napraviti pri prijevozu tekućine. Zato vozači cisterne moraju ranije predviđati situacije, moraju biti dvostruko pažljiviji, a reakcije ne smiju biti brze, nego dobro promišljene. Iskustvo u kabini kamiona koji vuče cisternu možda je ključni faktor da se tragedije izbjegnu”, poručio je dugogodišnji vozač cisterne.

Niti poslodavac stradalog vozača nema nikakvih informacija koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju tragedije koja se dogodila netom prije ulaska na autocestu Rijeka-Zagreb. Iz policije napominju kako se svjedoci nesreće mogu javiti i anonimno.