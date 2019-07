JE LI OVO ZAISTA MOGUĆE? Vozač BMW-a, zbog kojeg su otac i sin u kritičnom stanju, odšetao je iz policijske postaje!

Vozač (35) BMW-a, (35), koji se u četvrtak na naplatnim kućicama Sveta Helena zabio u vozila pred sebe punom brzinom, pri čemu je teško ozlijeđena tročlana obitelj iz automobila mađarskih tablica koji je bio ispred njega, napustio je policijsku postaju u vlastitom aranžmanu. Jutarnji list doznaje iz PU zagrebačke da je 35-godišnjak napustio policijske prostorije, ali kriminalističko istraživanje vezano za prometnu nesreću i dalje traje kako bi se protiv vozača, čija je vožnja uznemirila javnost, podnijela adekvatna kaznena prijava.

Alkotest je bio 0,0: Čekaju se nalazi krvi i urina

Navodno se čekaju rezultati krvi i urina koji su mu izuzeti u bolnici odmah nakon nesreće kako bi se utvrdilo je li u tijelu imao nedozvoljenih supstanci. Alkotest je pokazao da nije bio pijan. Uz to, čeka se izvješće teleoperatera o eventualnom telefoniraju vozača u vrijeme prije nesreće kao i izvješće o vozačevu zdravstvenom stanju do same nesreće te vještačenje dijelova vozila koji su eventualno ‘kumovali’ tragediji, piše Jutarnji.

Kada se dovrši istraga, vozač može biti prijavljen redovnim putem ili, pak, predan pritvorskom nadzorniku nakon čega njegovo pritvaranje ovisi o prijedlogu državnog odvjetništva za pritvorom koje može, ali i ne mora, uvažiti sudac istrage Županijskog suda.

VATROGASCI OVU INTERVENCIJU DUGO NEĆE ZABORAVITI: ‘Dječaka su koferi iz smrskanog prtljažnika stisnuli uz očevo sjedište’

Ravnatelj policije: Bit će kazneno prijavljen

Ravnatelj policije Nikola Milina je uvjeren da će vozač u konačnici biti kazneno prijavljen.

– Policija izuzetno poduzima sve mjere, kao što vidite, na prevenciji najtežih posljedica u prometu. I kao što vidite, jučer je Sabor izglasao Izmjene i dopune zakona o sigurnosti na cestama, a za svaku posebnu prometnu nesreću se istražuju sve okolnosti tako da i u ovoj teškoj prometnoj nesreći policija poduzima sve radnje i prijavit će sigurno počinitelja – rekao je Milina u subotu.

OTKRIVEN UZROK HORORA NA NAPLATNIM KUĆICAMA? Nije ispuštao mobitel iz ruke ni nakon sudara, urlao je ‘Kur**, kur**!’

Otac najkritičnije: Još je u induciranoj komi

Otac i sin, na koje je naletio vozač BMW-a, i dalje su u teškom stanju i nalaze se na Rebru, dok je majka smještena u KB Dubrava. Otac je najkritičnije. Još je u induciranoj komi s višestrukim ozljedama.

Podsjetimo, prema policijskom izvješću 35-godišnji se vozač neprilagođenom brzinom zabio u Škodu koja se usporeno kretala ispred naplatne kućice zbog spuštene rampe jer je vozač, pak, Audija plaćao cestarinu. Nakon siline naleta, Škoda je odletjela u betonski zid i potom u dvije naplatne kućice udarivši pritom u stražnji dio Audija. Udarca na kraju nije bio pošteđen ni Ford poljskih tablica. Otzlijeđenu obitelj iz smrskanog vozial vadili su vatrogasci DVD Sv. Ivan Zelina.

SNIMKA UŽASA KOD SV. HELENE: Ovo je strašno! Pogledajte kojom se brzinom BMW zabio u Škodu kod naplatne kućice!