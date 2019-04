NA POMOLU PREOKRET U SLUČAJU UBOJSTVA MACOLINOG BRATA? Vještak napravio rekonstrukciju i tvrdi – u zatvoru je krivi čovjek

3D rekonstrukcija ubojstva Frane Oreškovića presudu Dušanu Deniju Vrhovacu dovodi u pitanje

Na temelju iskaza svjedokinje i dvije tzv. GSR čestice koje ostanu od pucanja, pronađene na njegovoj odjeći, Dušan Deni Vrhovac osuđen je na 14 godina zatvora za navodno ubojstvo Frane Oreškovića, brata poznatog ličkog ugostitelja Macole. Motiv je navodno bio to što je Dušan dugovao novac ubijenom, a otegotna okolnost je bila i što je već bio u zatvoru zbog pljački. Međutim, forenzična 3D rekonstrukcija ubojstva, koju je napravio sudski vještak Vojin Maštruko na zahtjev obrane stavlja tu presudu pod upitnik a Vojin zaključuje kako je Dušan nevin te da je napravljen cijeli niz pogrešaka na mjestu događaja, piše Nova TV.

Kao pogreške Vojin navodi to što je fotografirano upotrebom blica zbog čega se dobiva drugačiji dojam mjesta, što nije napravljena skica na licu mjesta, što je ubijeni na licu mjesta skinut do gola. “Tako nešto je nedopustivo raditi na mjestu događaja. Prije svega iz pijeteta prema žrtvi”, tvrdi Maštruko te nadodaje da se tako uništavaju tragovi slijevanja krvi. Nadalje, kaže da nije objašnjeno kako je moguće da su se GSR čestice nalazile na rukama žrtve ako je ubijen u potiljak. No, ono što je možda i najbitnije, nisu izuzeti tragovi pucanja sa stražnjeg dijela glave, pa se nije mogla utvrditi točna udaljenost pucanja.

Prema prihvaćenom iskazu svjedoka Miljenka Marinića žrtva je šetala pognute glave, a ubojica desno od nje te je ustanovljeno da joj je pucao u zatiljak. Metak je prošao kroz gornje zube, a pucano je iz udaljenosti. Prema Maštrukovoj rekonstrukciji udaljenost pucanja bila je veća od 75 centimetara.

Morao je biti viši

Maštrukova 3D rekonstrukcija također otkriva da 179 centimetara visok osuđeni Deni Vrhovec nije mogao pucati. “Nemoguće je takvoj osobi te visine toliko podignuti ruku u vis i toliko saviti ruku u zglobu da može napraviti strijelnu ranu kakva je registrirana u glavi oštećenika”, kaže Maštruko i dodaje da je prema njegovoj procjeni osoba koja je pucala morala biti 193 cm visoka ili viša od toga. Osim toga, čovjek koji je svjedočio ubojstvu također je tvrdio da je ubojica bio znatnije viši od ubijenog.

Na temelju fotoelaborata, Maštruko je rekonstruirao i mogući bijeg ubojice. Budući da je primijetio kako da je u dvorištu tada bio parkiran automobil, palo mu je na pamet kako je moguće da se taj viši muškarac sakrio iza tog automobila, zbog čega svjedok nije vidio kud je nestao. Prema mišljenju vještaka ubojica je pobjegao kroz dvorišta kuća, preskačući ograde.

Nije dokazano čiji je pronađeni plinski pištolj

Na Jakuševcu je pronađen plinski pištolj s kojim je ubijen Frane Orešković te je utvrđeno da je prepravljan. Međutim, nije dokazano čiji je, kao ni to da na njemu postoji Denijevog DNK. No, Deni je u kući imao jednu jaknu i u automobilu jednu majicu na kojima su pronađene GSR čestice. Vještaci tvrde da su to bile one koje nastaju prilikom pucanja. Maštruko kaže da nije napravljena analiza koja bi dokazala da nisu slične čestice povezane s kočnicama automobila te tvrdi da se ne može utvrditi kada je došlo do kontaminacije odjeće GSR česticama.

Iako je optužba imala iskaze svjedoka koji su tvrdili da se tog dana Frane trebao naći s Denijem da mu on vrati 10.000 eura koje je posudio uoči vjenčanja, Deni je na suđenju negirao dugovanje. Tvrdio je da su dogovarali zajednički posao sa stolarijom. Unatoč razmijenjenim porukama šest dana prije ubojstva, ipak nije dokazano je li se baš Deni našao s ubijenim oko 21 sat. Supruga je tvrdila da nije jer je tada navodno s njom gledao jednu televizijsku emisiju.

‘Po meni, i to sam ne 100 nego 101 posto siguran da je on žrtveno janje”, tvrdi otac osuđenog Željko Vrhovec. Je li tako znat će se ako sud prihvati da se na temelju novog vještačenja cijeli postupak obnovi.