JE LI JASMININ OTAC ODNIO TAJNU U GROB? ‘Kad je nestala, potpuno se promijenio. Počeo je piti, povukao se…’

‘Fredi je bio ljudina. Istina, nije baš živio sportski, ali za njega bi cijelo mjesto dalo ruku u vatru. Do nestanka Jasmine bio je pravi sportaš. Igrao je nogomet toliko dobro da je dogurao do 2. jugoslavenske lige. A onda 2000. godine, kad je nestala Jasmina, potpuno se promijenio’, kažu Palovčani za oca Jasmine Dominić

U srijedu je u Palovcu, devetnaest godina nakon što je umrla pod još nerazjašnjenim okolnostima, sahranjena Jasmina Dominić čije je mrtvo tijelo pronađeno u zamrzivaču u obiteljskoj kući, a za čije je ubojstvo osumnjičena njezina sestra Smiljana Srnec. Na mjesnom groblju u Palovcu 2013. godine sahranjen je Jasminin otac Martin Dominić kojeg su u selu zvali Fredi i naprosto ga obožavali.

On je, kako pišu 24 sata nakon razgovora s nekolicinom mještana, bio najbolji nogometaš kojeg je Palovec ikad imao, a također će reći – i najbolji čovjek koji je ikad kročio u to mjesto.

Kao izučeni tesar, Martin Dominić je radio u GK Međimurju i Hrastu, a kad su se te tvrtke ugasile, radio je kao nadničar na terenu širom Hrvatske i Slovenije. Radio je i na građevini, svugdje gdje je bilo posla, a mještani kažu da je to i razlog što je supruga Katarina otišla raditi u Njemačku. U Palovec je došao iz Donjeg Vidovca. Ondje je ubrzo upoznao Katarinu, s kojom se oženio i dobio dvije kćeri, Smiljanu i Jasminu. Do nestanka Jasmine, kažu Palovčani, bio je pravi sportaš.

“A kaj da vam velim. Fredi je bio ljudina. Istina, nije baš živio sportski, ali za njega bi cijelo mjesto dalo ruku u vatru. Znate, do nestanka Jasmine bio je pravi sportaš. Igrao je nogomet toliko dobro da je dogurao do druge jugoslavenske lige. A onda 2000. godine, kad je nestala Jasmina, potpuno se promijenio. Počeo je piti, povukao se… Nije to bio onaj Fredi, ali ostala je ta njegova dobrota. Eto, to vam je bio Fredi”, kazao je za 24 sata Palovčanin Ranko Dominić.

Mještani danas kažu da je i policija počela sumnjati u Smiljaninu upletenost u sestrin nestanak jer je to mislio i sam Fredi te o tome pripit pričao u kafićima.

“Zvao ju je ‘moja Jaca’. Strahovito ju je volio. Ma, ne mogu vam ni opisati što je njemu značila Jasmina. Izlaz iz tuge i bijeg od stvarnosti pronalazio je u nogometu. Cijelo mjesto ga je dolazilo gledati. Kad bi netko faulirao Fredija, svi oko stadiona bismo skočili. Toliko su ga svi voljeli da bi, kad bi on dobio udarac, zaboljelo sve nas”, kaže spomenuti Palovčanin.

Jedna prijateljica pokojne Jasmine, želeći ostati anonimna, prisjetila se za 24 sata kako je nakon Jasmininog nestanka njezin otac dolazio u kafić u kojem je radila kao konobarica.

“Konobarila sam u jednom kafiću u Maloj Subotici i u taj kafić je dolazio Jasminin i Smiljanin otac. Znao je da smo Jasmina i ja išle zajedno u školu te bi se, svaki put kad bi me vidio, rasplakao. Popio bi nekoliko pića, a onda bi očiju punih suza rekao: ‘Se ti zmisliš kak je moja Jasmina bila dobra?’. Uvijek je htio sa mnom razgovarati o njoj. Suze bi mu tekle niz lice. Bilo mi ga je žao”, kaže.

Martin Dominić na koncu je dobio rak pluća i umro 2013. godine, a mnogi mještani Palovca uvjeren su da je tajnu Jasminine smrti odnio sa sobom u grob.

