‘JE*** ĆEMO SRPSKE ŽENE I DJECU’: Oglasio se autor jezivog transparenta s Kustošije; ‘Da, ja sam ga izradio, ne znam zašto sam to napisao…’

‘Napravio sam i ‘ušato’ ‘U’. Znam da je to znak Nezavisne državne Hrvatske, ali ne znam je li isticanje toga simbola kažnjivo’, govorio je na sudu

“Samo sam skakao i mahao rukama ali nisam vikao ‘ubi Srbina'”; “Mislim da sam vikao ‘Ubi Srbina’, ali nisam siguran”; “Držao sam sporni transparent, ali uopće nisam znao što piše na njemu”; “Ne sjećam se jesam li ja dignuo transparent, a tek dan kasnije sam na portalima vidio što je pisalo na njemu. Da sam vidio transparent ne bi stao na slikanje s njim”; “Ja sam držao zastavu HOS-a, ali sporni transparent nisam vidio jer sam bio dosta udaljen”; “Nemam veze s tim transparentom, stajao sam sa strane, iza zastave HOS-a. O sadržaju transparenta sam saznao sljedeći dan, kad su mi rekli roditelji”; “Osuđujem taj transparent i sadržaj tih riječi”; “Bio sam na mjestu događaja, ali nisam znao što se radi ispred mene. I na snimkama se vidi da sam ja bio okrenut kontra transparenta”, pravdali su se, Karlo S., Bruno Ž., Jura G., Dino Č. i Tomislav Š., BBB-ovci, osumnjičeni zbog jezivog transparenta sadržaja ‘je*** ćemo srpske žene i djecu’ koji su podigli 11. lipnja u zagrebačkoj Kustošiji, prenosi Jutarnji

Pozirajući iznad murala Dinamo svetinja, osim transparenta, razvili su i zastavu HOS-a te skandirali ‘Ubi Srbina’ i palili begalke.

REAKCIJE NA ODVRATNI TRANSPARENT U ZAGREBU: ‘Ispod svake razine. Jeziv je događaj, poruka i namjera’; BBB-ovci se ispričali

Zbog pozivanja na nasilje i mržnju tužiteljstvo traži bezuvjetne kazne po 5 mjeseci zatvora.

‘Žao mi je’

No dok se oni pokušavaju oprati od bilo kakve krivice, Luka J. je jedini priznao kako je napravio i podigao transparent.

“Ja sam izradio taj transparent. Žao mi je zbog toga. Sve se dogodilo zbog velike količine alkohola. Ne znam zašto sam to uopće napisao. Kriv je alkohol, a i društvo me ponijelo. Izradio sam na transparentu i stilizirano ‘ušato’ ‘U’. Znam da je to znak Nezavisne državne Hrvatske, ali ne znam je li isticanje toga simbola kažnjivo.”, rekao je na sudu.

HOS-ova zastava ispala iz optužnice

Za njega tužiteljstvo traži djelomičnu uvjetnu zatvorsku kaznu od 14 mjeseci zatvora s time da najmanje 6 mjeseci mora provesti u zatvoru, dok bi mu ostatak od 8 mjeseci zatvora bio uvjetovan time da u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo.

Tužiteljstvo je isprva osumnjičilo šestoricu Boysa i zbog držanja zastave HOS-a, no nakon provedenoga istraživanja optužnicom im se to više ne stavlja na teret. Konkretno, pozivanje na nasilje i mržnju, tužiteljstvo je našlo u tri različita aspekta postupanja osumnjičenika – najprije u poruci “J***t cemo srpske žene i djecu”, zatim u stiliziranom ‘ušatom’ slovu “U” koje simbolizira fašistički ustaški pokret, te u skandiranju “Ubi Srbina”. Nakon uhićenja određenim je istražni pritvor, no nakon što su u njemu proveli dva mjeseca, nedavno su pušteni na slobodu, uz određene mjere opreza.