JAVIO SE OTAC DEČKA (19) KOJI JE DIVLJANJEM MOTOROM U SPLITU U 24 SATA ‘ZARADIO’ MILIJUN KN KAZNE: ‘Neka djeca se ne mogu odgojiti’

‘Oduzimali smo mu motor više od deset puta, vezali bismo ga lancima. On bi otvorio lokot, skinuo lance, sve bi uspio otvoriti. Znali bismo odvesti motor na drugi kraj grada, u neku drugu garažu, a on bi ga svejedno našao’, kaže otac mladića uhićenog zbog divlje vožnje Splitom

Otac 19-godišnjeg Adriana P. iz Splita, uhićenog nakon što je na YouTubeu objavljena snimka njegova divljanja motociklom po splitskim ulicama tijekom kojih je, kako mu je pobrojeno, u 24 minute počinio više od 80 prometnih prekršaja, kaže da je bio prisiljen sinov motocikl vezati lancima i skrivati ga. Roditelji još nisu posjetili sina u pritvoru u Bilicama.

“Nismo ga još vidjeli. Nemamo pravo pristupa. Odnijeli smo mu odjeću, uplatili novac da kupi četkicu. Posjetit ćemo ga, ali ne znamo još kad. Nećemo ga ni tješiti, mora sam u svojoj glavi sve skužiti. Želimo da mu pritvor služi kao škola”, kazao je mladićev otac za 24 sata.

‘Odvezli bismo motor na drugi kraj grada, a on bi ga našao’

Adrian je svoju mahnitu vožnju objašnjavao tvrdeći da “poštuje prometna pravila, ali na način koji je u njegovoj glavi”. Na snimci se vidi kako motociklom juri kroz crveno, vozi po nogostupu, prelazi preko pune crte, oduzima prednost drugim vozačima, a pored jedne škole projurio je brzinom od čak 150 kilometara na sat. Njegov otac kaže da ne odobrava sinovo ponašanje.

“Supruga i ja smo deset puta, i više od toga, pokušavali to promijeniti. Oduzimali smo mu motor više od deset puta, vezali bismo ga lancima. On bi otvorio lokot, skinuo bi lance, sve bi uspio otvoriti. Na internetu bi vidio kako se lokot otvara žicom. Znali bismo odvesti motor na drugi kraj grada, u neku drugu garažu. Ostavili bismo ga u garaži od City Centra, a on bi ga svejedno našao”, kazao je mladićev otac za 24 data.

‘Prodali bismo jedan motocikl, a on bi odmah kupio drugog’

On i supruga su, kaže, više puta prodavali njegove motocikle, ali i to je bilo bezuspješno.

“Prodali bismo jedan motocikl, a on bi odmah kupio drugog. On preko ljeta razvozi. Iz disko klubova noću razvozi pijanu omladinu i tako zaradi novac. Čime ih razvozi? BMW-om”, ispričao je Adrianov otac.

Dodaje da je njegov sin još od svoje 14. godine kupovao pa prodavao automobile, a na pitanje kako je to mogao u toj dobi, otac je kazao da je bio u lošem društvu.

“Ma to je loše društvo, on i prijatelji su kupovali zajedno. Vozili bi se po trkaćim pistama. On je u tom sportu i u tim događanjima, oduvijek je u tome. Stalno je mijenjao automobile i motore. Bavio se time bez da nas pita. A i taj motor ne košta 15 tisuća eura, kako se pisalo. Kupio ga je od jednog mehaničara, bio je neispravan. Takav motor možete kupiti za tisuću eura. On ga je rastavljao, popravljao i sređivao dok ga nije doveo u stanje kakvo je sada”, objasnio je otac.

‘Ne pije, ne puši, ne drogira se, dao je sve ispite…’

Adrian je, po riječima svoga oca, kupovao automobile na otpadu pa ih sređivao kako bi ih prodao i kupio neki bolji model. Iako kaže da on i supruga nisu blagonaklono gledali na njegov hobi, priznaje da su mu pomagali oko plaćanja osiguranja i registracija. Na pitanje novinara 24 sata zašto ga ipak nisu pokušali spriječiti u tome, otac kaže da se “neka djeca ne mogu odgojiti”.

“Neka se (djeca) jednostavno rode tvrdoglava i ambiciozna te se žele po svaku cijenu baviti time, ali roditelji nemaju moć. Nemaju moć zabraniti mu, ali mogu ga usmjeriti. Zabraniti neke stvari je izvan naše moći. On je za automobil zaradio godinama štedeći i razvozeći. Niti puši, niti pije, niti se drogira. Studira arhitekturu i dao je sve ispite. Ovo traje već pet, šest godina. Kupio je motocikl od 125 kubika sa 16 godina i od tada se borimo s njim. Ima sve dozvole, mi smo to financirali jer nismo htjeli da se nešto dogodi. Dok je bio maloljetnik, noćima nismo spavali, ali sad kad je punoljetan, mora odgovarati za svoja djela”, kazao je Adrianov otac.

Na koncu je dodao da podržava odluku suca da Adrianu odredi pritvor. “To mu je spasilo život. Ovo je prešlo svaku mjeru”, zaključio je.

