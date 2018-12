JAVIO SE ODVJETNIK DARUVARCA: ‘Neshvatljivo je da sudi sutkinja čijeg muža brani odvjetnik koji je branitelj i u ovom predmetu’

Odvjetnik ponavlja kako je radio svoj posao te da je sud činio niz propusta

“Ja sam postupao zakonito, profesionalno, nisam zlorabio procesna ovlaštenja i držim da me nitko nema prozivati i nisam se dužan opravdavati. Kao branitelj svoga klijenta dužan sam štititi njegova prava i interese”, rekao je odvjetnik Darka Kovačevića Daruvarca, Andrej Korljan za Newsroom N1 televizije. Za sve krivi sud koji je počinio niz propusta te ističe kako su svi zahtjevi za premještanjem suđenja i izuzimanjem sudaca bili opravdani te kako nije nikako riječ o odugovlačenju procesa.

‘Svi zahtjevi za izuzećem su opravdani’

Ovi događaji nakon puštanja okrivljenika iz istražnog zatvora, kad se prijetilo i meni i njemu, pokazuju da je to uznemirenje prisutno i otežavaju provođenje postupka, rekao je te nastavio: “Uznemirenje javnosti je u teoriji i praksi razlog traženja delegiranja suda. Nisam to tražio bez razloga. Meni je neshvatljivo da sudi sutkinja kojoj je branitelj u ovom predmetu ujedno branitelj njenog supruga u drugom predmetu. Ja sam reagirao u onim situacijama kad sam procijenio da sud postupa nezakonito”, kaže. A kao primjer nezakonitog postupanja suda navodi i to što mu je poziv na glavnu raspravu prekasno uručen.

“Poziv se mora dostaviti tako da između dostave i dana glavne rasprave ostaje dovoljno vremena za pripremu obrane, a to je najmanje osam dana”, kaže, te ističe kako je odmah obavijestio sud da neće pristvovati, kako objašnjava, zbog dugog predmeta.

Na decidirano pitanje je li izostao zato što je znao da će Daruvarac izaći na slobodu ponavlja kako je krivica na sudu.

‘Dolazio sam na sve zakonite rasprave’

“Niste me shvatili. Ja ne mogu dati legitimitet nezakonitom postupanju suda. Ja sam unatoč tome opravdao svoj izostanak s glavne rasprave”, rekao je i odmah odgovorio i na optužbe premijera kako je ovaj slučaj najočitiji primjer odugovlačenja postupka.

“Ne mogu se s time složiti, ja sam se na sve glavne rasprave, koje su bile zakonite, odazivao. Ja sam postupao zakonito, savjesno i u skladu s kodeksom odvjetničke etike”, ponavlja odvjetnik, koji kao glavni razlog predugog postupka navodi to što se jedan sudac razbolio. Ukratko, gotovo pa da je rekao kako je za puštanje na slobodu Daruvarca koji je osumnjičen za brutalno premlaćivanje jedva punoljetne djevojke kriv splet okolnosti.

‘Razumijem da j javnost uznemirena’

“Čujte, tako se dogodilo. Postoje određeni rokovi istražnog zatvora, ukoliko se presuda ne donese u tim rokovima, osuđenik mora biti pušten. Što bi se dogodilo da ja znam da sud ne reagira zakonito i ne reagiram uopće ili reagiram kao fikus?”, rekao je. Ponovio je kako dobiva prijetnje, te da razumije kako je javnost s pravom uznemirena, ali on za to nije odgovoran niti može biti.