JAVILA SE TETA PREMINULE DJEVOJČICE: ‘To dijete je bilo za nju višak, višak. Kad joj je pozlilo, nije htjela s njom na Hitnu’

‘To dijete je bilo za nju višak, višak. Jer ona je to dijete sama predala, to zna i socijalna i svi znaju’ govori o svojoj šogorici

Sestra oca brutalno zlostavljanje i zanemarivane djevojčice koja je preminula u Klaićevom za Novu TV je rekla kako je njena majka, baka preminule djevojčice, opetovano prijavljivala obitelj socijalnoj skrbi.

Ističe kako je prijavila majku, a ne svog sina. “Moja majka nije obavještavala socijalnu što se tiče brata, nego je prijavljivala majku. Jer je više bio odsutan od kuće nego što je bio kod kuće”, rekla je i ponovila: “Išla je prijavljivati, ne sina, nego je prijavljivala majku, jer to je majka koja nije držala do svoje djece”, kazala je.

Centar dolazio u kontrolu ‘možda jednom mjesečno’

Kaže kako ne zna što je sve majka radila djevojčici, ali da je za nju malena bila višak.

“To dijete je bilo za nju višak. Višak. Jer ona je to dijete sama predala, to zna i socijalna i svi znaju, ona je sama predala to dijete”, istaknula je šogorica majke koja je zlostavljala dijete.

Rekla je i što je znala o kontrolama Centra za socijalnu skrb. “Ne, možda mjesečno jedanput. Sad zadnji put je dok je majka prijavila, znači negdje petak, ja mislim, četvrtak ili petak kad je majka prijavila izašli su van. Mala je išla u utorak psihologu, u to vrijeme je tamo i povraćala i u srijedu ujutro se desilo to kobno”, rekla je sestra oca djevojčice. Kaže i da se čula s njim.

“Jako je plakao i govorio ‘Nisam ništa svom djetetu napravio kao ni jedan roditelj koji ne bi. Ne znam što se događalo, nisam bio u kući i svi susjedi to znaju’ govorio je. U tom trenu kad je maloj pozlilo, on se nije nalazio u kući, nije znao što se događa. I ona se protivila da neće na hitnu, neće na hitnu, neće na hitnu, ona će završiti u zatvoru. Evo, to je moje što ja mogu reći”, kazala je teta preminule curice.