‘Zvonio je na moje zvono na ulaznim vratima zgrade. Vidjela sam na kameri sijedog čovjeka koji me godinama proganja, a kako sam bila u izlasku, sišla sam odmah te sam ga ljudski zamolila da me ostavi na miru i zaprijetila policijom’, rekla je Nina Badrić na suđenju umirovljenom 57-godišnjem muškarcu koji ju je uhodio

U sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu u ponedjeljak je počelo suđenje 57-godišnjem Iliji M., umirovljenom muškarcu koji je dvije godine uhodio pjevačicu Ninu Badrić. “Ja ne želim s ovim čovjekom biti u sudnici. Ja se njega bojim. Zašto me stavljate u ovu situaciju? Zar nije dovoljno da me godinama uhodi i stalka”, rekla je uznemireno pjevačica, piše Jutarnji list.

Nakon takve reakcije, sudac je Iliju M. uputio izvan sudnice kako bi Badrić u miru mogla dati iskaz te se prisjetiti svih okolnosti. Badrić je ostala kod iskaza kojeg je dala u tužiteljstvu. Prema tom iskazu, Ilija M. je pjevačici slao pisma i pjesme te joj je dolazio na zagrebačku, kao i na hvarsku adresu, a Badrić ga je uočila i na Braču.

Od komentiranja objava do dolaska na kućnu adresu

Pjevačica je na sudu, odgovarajući na pitanja odvjetnika okrivljenog Ilije M., Krešimira Čule rekla kako osobno rijetko odgovara na poruke i komentare obožavatelja na društvenim mrežama te da uglavnom odgovaraju administratori koji vode društvene mreže.

“Ne, koliko se sjećam, ja nisam. Ali znam da sam bila zatrpana objavama Ilije M., a to njegovo prezime dosta je poznato u Hrvatskoj. Moguće je da mu je odgovorio administrator, ali to se lako da provjeriti”, rekla je Badrić odgovarajući na pitanje je li osobno odgovorila na komentare Ilije M. i je li njegove poruke uopće čitala. Također, otkrila je da čita komentare osobe koje osobno poznaje.

Govorilo se i o dijelu optužbe da joj je Ilija M. dolazio na zagrebačku adresu stanovanja. “Zvonio je na moje zvono na ulaznim vratima zgrade. Vidjela sam na kameri sijedog čovjeka koji me godinama proganja, a kako sam bila u izlasku, sišla sam odmah te sam ga ljudski zamolila da me ostavi na miru i zaprijetila policijom. Prepala sam se. Tupim staklenim pogledom gledao je u mene i rekao mi da ima ljubavne pjesme za mene. Doći na moja vrata na dvije različite adrese u dva različita grada i to baš dok sam ja tamo je zastrašujuće”, dodala je Badrić.

‘Dajte se uozbiljite’

Potom su govorili o zidiću s kojeg je Badrić zamijetila da ju promatra obožavatelj. “Kakav je to zidić?”, upitao ju je Čule, na što mu je Badrić odgovorila da se radi o lijepom zidiću. “Jel’ taj zidić vaš, na vašoj parceli ili je na javnom prostoru? I koliko je velik?”, dodao je Čule. “Na javnoj površini, pod mojim prozorom, a veličinu ne znam, trebalo bi ga izmjeriti”, odgovorila je Badrić.

“U koje doba dana je okrivljeni sjedio na tom zidiću? I je li bilo još ljudi?”, nastavio je Čule pitanja na temu zidića. “Usred bijela dana, ali točnog sata se ne sjećam. I bio je sam, okolo nigdje nikog drugog”, dodala je Badrić nakon čega ju je Čule upitao sjede li na tom zidiću inače turisti preko dana, a Badrić mu je na to odgovorila: “Dajte se uozbiljite. Zar smo došli ovdje pričati o tom zidiću?”.

Osim navedenog, dio optužbe odnosi se i da je Ilija M. uhodio pjevačicu po trgovinama u Zagrebu, a Badrić je otkrila da ga je svakodnevno viđala ispred trgovine koja se nalazi ispred njene kuće.

Optuženi Ilija M. vraćen je u sudnicu nakon što je Badrić odgovorila na sva pitanja njegovom odvjetniku te je i sam imao priliku postaviti pitanja pjevačici, no to nije učinio. Do sljedeće rasprave Ilija će biti psihijatrijski vještačen na okolnost njegove neubrojivosti.

Opsjednutost umirovljenog Ilije M. pjevačicom Ninom Badrić intenzivirala se u kolovozu 2018. godine kada je počeo intenzivno pisati komentare na njenim profilima na društvenim mrežama, te se, nakon što ga je Badrić blokirala, odlučio na dodatne poteze, zbog čega se trenutno i nalazi na sudu.