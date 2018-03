‘Ja sam profesionalni ubojica i za to sam plaćen’

Na Županijskom sudu u Osijeku počelo je suđenje 44-godišnjem Krešimiru Hodaku, koji je prije tri mjeseca nasmrt pretukao 67-godišnju Mariju Vorše dok je na tramvajskoj stanici čekala prijevoz za Donji grad.

Na upit osjeća li se krivim ubojica je kazao kako se događaja uopće niti ne sjeća stoga ne može niti definirati osjeća li se krivim.

U optužnici se navodi kako je Krešimir Hodak ženu susreo na tramvajskoj stanici nedaleko od željezničkog kolodvora, srušio je na pod i udarao rukama i nogama.

Starica je preminula na putu za bolnicu.

Za to vrijeme Hodak je otišao do kafića, te se potom zaputio prema centru grada, te sjeo u kafić 054, koji u to vrijeme još nije ni počeo s radom, piše Jutarnji list.

“Kada sam mu rekla da još nismo otvorili, istjerao je spremačicu i još jednog gospodina, a meni rekao da će nas sve pobiti, da će mi otkinuti glavu. Kada je došla policija, rekao je da se zove Leon i da je odsjeo u hotelu”, ispričala je vlasnica lokala Mirjana Živković.

Na prvom ročištu vještačenje je iznio i psihijatar dr. Nikola Mandić, koji prema njegovim nalazima smatra da ubojica nema nikakvih duševnih oboljenja.

“Prvo pitanje koje sam mu postavio bilo je ‘tko ste vi’, a odgovorio je ‘ja sam profesionalni ubojica. Ubijao sam i za to dobivao plaću’. Smanjeno je ubrojiv jer je u ratu bio snajperist, ali u ispodprosječnoj mjeri. Manifestacija da je on druga osoba proizlazi iz njegove strukture ličnosti i obrana je od budućih nedopuštenih postupaka.

Kada je situacija nepodnošljiva, takva osoba je može negirati, a kada čini određena djela, pripiše ih pozitivnom ili negativnom dijelu svoje ličnosti”, tvrdi vještak psihijatar, dodajući da njegova amnezija nema organske podloge nego je psihogena i uvjetovana situacijom u kojoj se nalazi, piše Jutarnji list.