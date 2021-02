‘JA SAM KRIM-POLICAJAC’: Prevario ženu za 1,2 milijuna kuna, a sebi u džep ubacio 138.305 eura; Prvo je ostala bez tri stana…

Prevarant i stari znanac domaćeg pravosuđa je predstavljajući se kao visokorangirani dužnosnik krim-policije sudjelovao u prijevari s nekretninama kojom je žrtvu oštetio za najmanje 1,2 milijuna kuna, a sebi u džep stavio barem 138.305 eura

Da prijevare o kojima mediji gotovo svakodnevno pišu mogu završiti s višemilijunskom štetom dokazuje i slučaj iz Osijeka, gdje je 52-godišnji V.T. završio u istražnom zatvoru jer se sumnja da je 65-godišnjakinju oštetio za najmanje 1,2 milijuna kuna, a uz to je sebi pribavio barem 138.305 eura nepripadajuće imovinske koristi. Osumnjičena je i njegova 49-godišnja supruga za koju istražitelji još nisu utvrdili koliko je “zaradila” na nesretnoj ženi, ali i 61-godišnjakinja koja je “iskamčila” 500 eura.

Sve je očito bilo pomno isplanirano, jer je V.T. stari znanac pravosuđa s dvije pravomoćne presude za isto kazneno djelo te jednom za prevaru u gospodarskom poslovanju. Sve je krenulo kad je 65-godišnjakinja od jedne tvrtke kupila tri stana kako bi ih iznajmljivala. Po predugovoru im je platila 1.217.574,71 kuna te se upisala kao vlasnica, s obzirom na to da se radilo o većem dijelu ukupne vrijednosti stanova. No, zatražila je povrat novca, jer je bila nezadovoljna kvalitetom gradnje.

‘Policajac’ u službi ‘posrednika’

Tvrtka za to nije htjela ni čuti, pa “na scenu” stupa V.T., koji se nešto ranije ženi predstavio kao visokorangirani službenik krim-policije. Ponudio joj je da će isposlovati raskid ugovora za ta tri stana uz naknadu od 10.000 eura. Žrtva je pristala, a on je 500 eura proslijedio 61-godišnjakinji. No, osim te naknade, prevarena žena je “inspektoru” dala sve ovlasti za raspolaganjem svim njenim pravima i obvezama iz predugovora. Tada je V.T. došao s pričom kako joj tvrtka, umjesto da joj vrati novac, želi ponuditi građevinsko zemljište u Zagrebu vrijedno 420.000 eura.

Računajući kako će za 1,2 milijuna kuna vrijedne stanove dobiti zemljište vrijedno preko tri milijuna kuna, 65-godišnjakinja je pristala uplatiti i 35.000 eura kako bi isplatila ostale suvlasnike tog zemljišta. Ispostavit će se na kraju, piše Jutarnji, kako je riječ o poljoprivrednom zemljištu višestruko manje vrijednosti.

Iskamčio desetke tisuća eura

No, ni tu priči nije kraj. V.T. je u međuvremenu prodao njena tri stana u Osijeku, ali joj novac nije dao, već su se dogovorili da ga on čuva kod sebe dok se ne riješi transakcija sa zemljištem u Zagrebu. Rekao joj je kako će se ona u potpunosti naplatiti od prodaje tog zemljišta te da više nema pravo na onih 1,2 milijuna kuna koje je uložila u stanove. S obzirom na to da je zemljište, prema njegovoj priči, bilo vrjednije od stanova, od žrtve je zatražio i dodatnih 128.805 eura, rekavši joj da ih treba isplatiti trećim osobama koje su odlučile na sebe preuzeti prava i obveze iz predugovora za stanove u Osijeku.

Žrtva je na kraju pristala s njim otići u Sesvete kako bi potpisala dokumentaciju o prodaju zemljišta od 420.000 eura. No, u biti se radilo o dokumentima kojima se obvezala V. T., kao fiducijarnom vlasniku tog zemljišta, predati još 90.000 eura kako bi se uknjižila kao vlasnik tog zemljišta. U tu svrhu mu je potpisala i tri zadužnice na ukupno 675.000 kuna. Supruga prvoosumnjičenog je od FINA-e zatražila da se taj iznos sa žrtvinog računa prebaci direktno na njen, no ova je u tom trenutku sve shvatila i prijavila policiji, a V.T. je završio iza rešetaka zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.