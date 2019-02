IZVLAČIO MILIJUNE IZ RIJEČKIH TVRTKI ZA GRADNJU KOJE NIJE NI BILO: Sud proglasio Austrijanca krivim i osudio na pet godina zatvora

Optužnica je teretila Grundmanna, kojem se sudilo u odsutnosti, za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, no proglašen je krivim za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, jer je to kazneno djelo formalno povoljnije za njega

Austrijski poduzetnik iz Klagenfurta, 70-godišnji Dierk-Heinz Grundmann osuđen je na pet godina zatvora zbog upletenosti u malverzacije čija je vrijednost oko 5,5 milijuna kuna.

“Kriv je”, izjavila je na početku objave presude predsjednica vijeća riječkog Županijskog suda sutkinja Ika Šarić. Županijsko vijeće prihvatilo je prijedlog tužiteljstva te je odredilo da Grudmann na ime koristi ostvarene kaznenim djelom dužan uplatiti sav inkriminirani iznos, dakle oko 5,5 milijuna kuna, u državni proračun, nakon pravomoćnosti presude, piše Novi list.

SUD U RIJECI BEZ MILOSTI: Oboljeli od multiple skleroze koji je uzgajao marihuanu mora u zatvor: ‘Ne vjerujemo da mu je to bio samo lijek’

Suđenje u odsutnosti

Optužnica je teretila Grundmanna, kojem se sudilo u odsutnosti, za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, no proglašen je krivim za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, jer je to kazneno djelo formalno povoljnije za njega iako to načelno ništa ne mijenja.

Kako je riječ o kazni od pet godina, austrijskom poduzetniku automatski je određen pritvor u kojem će završiti ako bude izručen ili ako bude priveden u Hrvatskoj.

Sud je odbio optužbu protiv umirovljenog riječkog gospodarstvenika i sportskog djelatnika 66-godišnjeg Jerka Dike nakon što je krajem proteklog tjedna na raspravi tužiteljstvo odustalo od optužbe protiv njega, a dotad se teretio za pomaganje Grundmannu u zlouporabi položaja i ovlasti.

Prostor u strogom centru Rijeke

Vijeće riječkog Županijskog suda prihvatilo je tvrdnje tužilaštva da je kao predsjednik uprave riječke tvrtke EPU Grundmann počinio malverzacije kojima je izvlačen novac iz te riječke firme u druge dvije austrijske tvrtke Grundmanna. Od 2004. do 2006. godine datiraju inkriminacije. Naime, Hypo Alpe Adria Bank odobrila tvrtki EPU kredit od 3,4 milijuna eura za kupnju terena i izgradnju kompleksa zgrada i to za prostor na Trgu Ivana Klobučarića u strogom središtu Rijeke.

Međutim, tvrtka EPU, dok joj je na čelu bio Grundmann, nije izgradila ništa što je sudu bilo dovoljno da ocijeni dokazanim da je on postupao sa ciljem da za sebe, a na štetu riječke tvrtke EPU, pribavi nelegalnu korist preko svojih inozemnih tvrtki Projekt Control Gmbh i EPU Gmbh, u kojima je bio direktor sa suprugom.

Austrijanac je izdao 31 račun na ukupni iznos oko 737 tisuća eura na ime tih tvrtki, što je u protuvrijednosti oko 5,5 milijuna kako bi ih platio riječki EPU.

PRIVEDEN UBOJICA IZ RIJEKE: Žrtva je još 2012. na sudu upozoravala da dobiva konstantne prijetnje smrću

Svjedočenje kao dokaz

Sutkinja Ika Šarić obrazlažući donesenu presudu napomenula je kako je provedeno i financijsko-knjigovodstveno vještačenje kojim je utvrđeno da je od 3,4 milijuna eura, ukupne svote koju je banka odobrila na ime kredita tvrtki EPU Rijeka, iskorišteno oko 2,5 milijuna, od čega se 1,8 milijuna eura odnosi na kupnju terena, a 737 tisuća eura predstavlja iznos kojeg je Grudmann preuzeo temeljem računa za koje se i sud složio da su fiktivni.

U svojem zaključku sud se pozvao na svjedočenje i dvojice predstavnika Hypo banke i djelatnice porezne uprave kako bi ukazao da nisu pružene nikakve usluge temeljem ugovora o posredovanju, a riječki EPU je za to platio dvjema austrijskim tvrtkama Grundmanna.

Stav obrane

Na suđenju austrijskom gospodarstveniku obrana je tvrdila da EPU novcem od primljenog kredita zapravo i nije trebao ništa graditi, da je prva faza posla bila kupnja zemljišta i projektiranje, što je ispoštovano. Međutim, sudsko vijeće naglasilo je kako je u ugovoru o kreditu bilo jasno navedeno da se on daje za kupnju terena i izgradnju.

Zaključak je suda kako je bit ovog slučaja da je novac proslijeđen u dvije Grundmannove firme, a nije odrađeno ništa od usluga koje su plaćene novcem od dobivenog kredita. Detalj s kojim se posebno rukovodio sud u svojem stajalištu je da nije nije dobivena nikakva potrebna dozvola, ni lokacijska, ni građevinska.

TROJICA POLICAJACA IDU PRED SUD JER SU PRETUKLI MUŠKARCA: ‘Rekao mi je: ‘Ti zaje… moje ljude, e sad će vidjeti svoga Boga’ i počeli su me tući’

Rekostrukcija događaja

Prema rekonstrukciji događaja, riječki EPU je od tvrtke Austrograd kupio zemljište na Trgu Ivana Klobučarića zajedno s pravom građenja nad garažom i to u vrijednosti od 1,8 milijuna eura. EPU je tako preuzeo građevinsku dozvolu, međutim kako se pojavio problem oko zemljišta trebalo je ponovo ishoditi građevinsku dozvolu. EPU tu dozvolu nije ishodio, a potrošeno je 737 tisuća eura za plaćanje neizvedenih usluga, naveo je sud.

Prilikom izricanja kazne Dierku-Heinzu Grundmannu kao otegnim sud je ocijenio visinu štete koja je nastala za riječku tvrtku, ilegalnu korist austrijskog gospodarstveniku, kao i činjenicu da je već bio osuđivan u Austriji. Naime, službeni podaci govore da ga je Pokrajinski sud 2008. godine osudio na 22 mjeseca zatvora, od toga osam bezuvjetno i obvezno, zbog stečajne prevare u kojoj je šteta pričinjena vjerovnicima tijekom stečajnog postupka.

Dio šire afere

Ovo nije jedina optužnica Austrijancu. U drugim dvjema optužnicama inkriminirane su i veće svote, a oštećen je Austrograd.

Taj slučaj je okončan nepravomoćnom presudom vijeća sutkinje Ike Šarić dio je šire afere vezane za tvrtku Austrograd i višemilijunske makinacije, izvlačenje ogromnih svota novca iz te firme povezane s gradnjom garaže i stambeno-poslovne zgrade u središtu Rijeke.

NEOBIČNA PRESUDA U RIJECI: Okorjeli kriminalac glavom razbio zid u zgradi suda, osuđen na šest mjeseci zatvora

Prestroga kazna?

“Iznenađen sam izrečenom kaznom, smatramo je prestrogom”, izjavio je Grundmannov branitelj, riječki odvjetnik Harun Bašagić, te najavio žalbu na presudu.

On smatra da sudskim postupkom nije dokazano da su plaćene usluge koje nisu obavljene, ocjenjujući da općenito suđenjem nije u dovoljnoj mjeri utvrđeno činjenično stanje, te je prigovorio što je suđenje okončano u situaciji da su prije toga odbijeni dokazni prijedlozi obrane, a provedeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje bilo je preliminarno, prije podizanja optužnice, i njime nije uvažena činjenica da je banci podmireno 150 tisuća eura, već je i to inkriminirano.

Europski uhidbeni nalog

U Austriji postoje, navodno, dodatne optužbe protiv Dierk-Heinza Grundmann, te se spekulira da je možda i to razlog zašto austrijskog gospodarstvenika, protiv kojeg je na snazi europski uhidbeni nalog, Austrija još nije izručila hrvatskom pravosuđu, te da ga želi sama prije procesuirati, piše Novi list.

U Rijeci mu se sudilo u odsutnosti, jer je zaključeno da je u bijegu i nedostupan hrvatskim državnim tijelima. Protiv Grundmanna riječki Županijski sud je još u rujnu 2017. godine odredio istražni zatvor, tri tjedna kasnije izdao tjeralicu, a dva mjeseca poslije i europski uhidbeni nalog, koji do danas nisu realizirani.