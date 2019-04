IZRICANJE PRESUDE ZA UBOJSTVO ANICE ĆURIĆ (22): ‘Umirala mi je na rukama. Nije ju ubio namjerno, volio ju je!’

Okončano je ponovljeno suđenje 25-godišnjem Bruni Bajriću iz Splita kojemu se sudi zbog ubojstva s neizravnom namjerom svoje 22-godišnje djevojke Anice Ćurić

U ponedjeljak je okončano ponovljeno suđenje na kojem se 25-godišnjeg Brunu Bajriću iz Splita sudi zbog zbog ubojstva s neizravnom namjerom svoje 22-godišnje djevojke Anice Ćurić u studenom 2016. godine. Bajrić je u prvom suđenju osuđen na deset godina zatvora, ali je Vrhovni sud tu odluku ukinuo. Izricanje presude očekuje se u utorak u 9.30, piše Slobodna Dalmacija.

Na splitskom Županijskom sudu u Splitu iznesena je obrana, a prvo su svjedočili Bajrićevi roditelji, Nikola i Nina Bajrić. Nikola je ponovio da mu je Bruno, nakon što se tragedija dogodila, rekao da je “ušao spremiti pištolj i da ne zna kako je opalio. To dijete je umiralo na mojim rukama, sigurno je nije namjerno ubio, volio ju je i stalno su bili zajedno.”

Bajrićeva majka je rekla da je Bruno volio Anicu i da je ona znala govoriti o planovima, spominjala je djecu i obitelj. “Anicu sam jako voljela, ne mogu vam opisati kako mi je teško i koju bol osjećam i zbog nje i zbog svog sina.”

Zvučala je sretno i zadovoljno prije smrti

Pročitan je iskaz Aničine majke Merice u kojem je rekla da je Bruno bio spreman prijeći na katoličanstvo ako se odluče vjenčati i da je 20-ak minuta prije smrti preko telefona zvučala sretno i zadovoljno.

U tom trenutku Bruno Bajrić je zaplakao te je brišući suze i pognute glave saslušao i audioreprodukciju svoje obrane koju je dao i čitanje iskaza s prvog suđenja. Tvrdio je tada da među njima nikad nije bilo nikakvog konflikta i svađe te da je taj dan rastavljao i sastavljao pištolj koji mu je prijatelj dao na čuvanje.

Ne sjeća je kako došlo do opaljenja

“Ne znam kako se to dogodilo, kako je došlo do opaljenja, bio sam apsolutno siguran da u pištolju nema metka i da nikako ne može opaliti. Samog tog trenutka opaljenja se ne sjećam, ne znam ni gdje sam stajao, ni što se dogodilo, ni jesam li ga nakon opaljenja ispustio ili bacio. Znam da sam uzeo pištolj s kreveta i htio sam ga spremiti. Nikad prije nisam pucao iz njega, bio sam uvjeren da u njemu nema streljiva”, tvrdio je tada Bajrić.

Na izravno pitanje suca tko je povukao obarač, Bajrić priznaje da je on povukao, ali tvrdi da se toga ne sjeća. Kada ga je potom sudac upitao kako je došlo do natezanja udarne igle i postoji li mogućnost da je “kokot” bio nategnut cijeli dan, Bajrić je rekao da je to jedino Anica mogla napraviti dok je bio pod tušem. “Možda je to jedino Anica mogla napraviti dok sam ja bio pod tušem, ali time nikako ne želim umanjiti svoju odgovornost za ovo što se dogodilo”, odgovorio je.

Rekao je da ne zna kako to da je cijev bila okrenuta prema njoj ako je samo želio spremiti pištolj i da ne zna je li igla bila nategnuta. Iako je bio na obuci za tjelohranitelja u Poljskoj, Bajrić kaže da se tamo obučavao na sasvim drugom pištolju na kojemu se ne vidi kad je udarna igla zategnuta te da su samo dva dana radili s pištoljem tijekom obuke.