IZNAD OMIŠA SE ODLOMILA STIJENA, PALA NA CESTU I ZGNJEČILA AUTO! Kotrljala se barem 300 metara i završila u zidu stolarske radnje

Oko 8.50 stijena teška nekoliko tona se odlomila iznad dionice ceste D70 Omiš-Naklice te se otkotrljala preko nekoliko razina te ceste i završila u dvorištu stolarske radnje gdje je zgnječila automobil i udarila u zid

Bizarna i krajnje opasna nesreća, srećom bez težih posljedica, dogodila se jutros oko 8.50 na cesti iznad Omiša. Posljednjih nekoliko dana, radnici saniraju pokos na dionici od Omiša prema Naklicama, a uslijed njihovih radova se nekoliko tona teška stijena odlimila i otkotrljala preko ceste i završila u jednom dvorištu.

“Stijena teška tko zna koliko odlomila se s mjesta gdje se izvode radovi i krenula se kotrljati kroz šumu. Nevjerojatno je što se kotrljala barem 300 metara i pala čak tri puta na više razina te ceste, a na koncu se zaustavila u Zakučcu kod montažne stolarske radnje”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju komunalni redar Nenad Malenica.

Opsežni radovi

Policija je također zaprimila dojavu i utvrdila kako je pri padu stijene uništen automobil i oštećen zid radionice. Izvođač radova, tvrtka Monterra, srećom je u trenutku pada stijene zatvorila cestu za promet pa nije bilo žrtava ili veće materijalne štete.

Inače spomenuta će dionica od 5. do 15. ožujka od osam do 18 sati biti zatvorena za sav promet, osim u slučaju lošeg vremena, kada će se cesta otvoriti, a radovi na inženjersko-geološkom kartiranju stijena od Omiša do Zakučca obustavljeni.

Srećom zatvorena cesta

Ti radovi su prethodnica radovima na dijelu državne ceste D70 Omiš – Naklice – Gata – čvorište Blato, kojima se uređuje omiška obilaznica, koja bi u dogledno vrijeme, kad se završi most preko Cetine, trebala postati dio glavnog cestovnog pravca između Splita i Makarske.

“Prometnica je bila zatvorena upravo zbog potencijalne opasnosti. Dakle, najmanji pomak kamenih blokova može rezultirati štete te je iz tog razloga, ponovno napominjemo, cesta bila zatvorena za promet zbog mjera sigurnosti”, poručili su iz Hrvatskih cesta i potvrdili da gradilište ima policu osiguranja te je izvođač u kontaktu s vlasnikom uništenog auta.